Dziedzictwo, odcinek 897: Ayse przyłapała Ferita z Deryą. To dopiero początek dramatu!

W poprzednim odcinku (896) Sinan miał trudności z organizacją uroczystej kolacji dla profesora. Urażona Aynur zadeklarowała, że przygotuje wykwintne dania, mimo braku kulinarnych umiejętności. Ayse planowała zapisać Dogę do szkoły, jednak dziewczynka domagała się obecności obojga rodziców. Derya usilnie utrudniała kontakt Ayse z Feritem, jednocześnie próbując oczarować policjanta, który stawał się coraz bardziej nieufny wobec jej zachowania. Zaniepokojona Cennet zapytała syna o jego relację z Naną, na co Poyraz żartobliwie odpowiedział, że się zakochał. Nana podsłuchała te słowa i gdy później otrzymała zaproszenie na herbatę, była pewna, że usłyszy miłosne wyznanie.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 897

Nana przypadkiem podsłuchuje rozmowę Cennet i Cansel, z której wynika, że Poyraz tylko żartował, mówiąc o zakochaniu. Uświadamia sobie swoją pomyłkę i próbuje przeprosić go za to, że spoliczkowała go pod wpływem błędnych emocji.

Ayse zaniepokojona brakiem kontaktu z Feritem zaczyna podejrzewać, że mogło mu się coś stać i postanawia sprawdzić pobliskie szpitale. Po drodze Ayse zauważa jednak byłego męża w parku w towarzystwie Leyli. Jest oburzona, że Ferit spędza czas z prokuratorką zamiast zajmować się sprawami dotyczącymi ich córki. Ferit jest zaskoczony całą sytuacją i nie potrafi wyjaśnić, dlaczego jego telefon był wyciszony, co tylko pogłębia nieporozumienie między nim a Ayse.

- Twoja córka bardzo cię potrzebowała. Kiedy nie mogłam się dodzwonić, pomyślałam, że coś ci się stało i zaczęłam szukać cię po szpitalach. A kiedy zobaczyłam cię po drodze, przyszłam. - O czym ty mówisz? - Mówię o tym, że jesteś człowiekiem, który nigdy nie dotrzymuje obietnic. Przyzwyczaiłam się już, że nie dotrzymujesz słowa wobec mnie, ale myślałam, że nie zrobisz tego swojej córce. Obiecałeś, że będziesz przy niej, kiedy tylko będzie cię potrzebować. A zniknąłeś dokładnie w chwili, gdy naprawdę cię potrzebowała. Pracowałaś w parku dla prokuratury? Rozwiązywaliście tam najważniejsze sprawy w swoim życiu, prawda? - Nie ma potrzeby tworzyć takich aluzji. Mówię ci, telefon był wyciszony, nie słyszałem. - Ty nigdy nie zostawiasz telefonu na wyciszeniu. - Mówię, że był wyciszony i nie słyszałem. Stało się coś, Ayşe? - Kiedy zapisywałam Dogę się do szkoły, chciała, żeby jej ojciec był przy niej. Kiedy nie przyszedłeś, ona też nie poszła. I nic już się nie da zrobić. Poznaje cię przez kolejne rozczarowania. Teraz Doga zobaczy, kim naprawdę jesteś. Ale skoro już wszedłeś w życie swojej córki, skoro mówisz, że jesteś jej ojcem, to będziesz przy niej. Masz dotrzymywać obietnic!

Co więcej, Ayse zaczyna podejrzewać prawdziwe intencje Leyli. Po rozmowie z Feritem Ayse dochodzi do wniosku, że Leyla może coś ukrywać i nie jest szczera co do swoich zamiarów. Czy intuicja dobrze jej podpowiada?

18

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 897. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: