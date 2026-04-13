Dziedzictwo, odcinek 896: Szokujące wyznanie Poyraza! „Zakochałem się w Nanie!” Kobieta wymierza mu policzek

W poprzednim odcinku (885) Cansel przymilała się do Nany i Yusufa, chcąc przejąć fortunę Kyrymlych. Choć Nazli była już bezpieczna, Mert nie krył złości z powodu jej kłopotów. Podszywająca się pod siostrę Derya pojawiła się na komisariacie, wprawiając Ferita w zdumienie swoim zachowaniem. Gdy policjant zaproponował dołączenie Ayse do zespołu, Derya okłamała go, że komendant odrzucił tę prośbę. Ayse podsłuchała rozmowę i nabrała podejrzeń co do relacji Ferita z rzekomą prokuratorką. Tymczasem Sinan wyśmiał Aynur, gdy ta chciała przygotować kolację dla jego mentora. Cansel podstępem zamknęła Poyraza i Nanę w jednym pokoju, co doprowadziło do wielkiego szoku Cennet po jej powrocie do domu.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 896

Sinan nie radzi sobie z organizacją kolacji dla profesora - Sinan ma poważne trudności z przygotowaniem kolacji na cześć swojego mentora. Urażona jego zachowaniem Aynur deklaruje, że sama zajmie się przygotowaniem wyszukanych dań, mimo że w rzeczywistości nie ma w tym doświadczenia.

Doga chce widzieć rodziców razem - Ayse przypomina sobie o konieczności zapisania Dogy do szkoły, jednak dziewczynka stanowczo upiera się, by na miejsce pojechać w towarzystwie obojga rodziców. Ayse próbuje skontaktować się z Feritem, ale bez skutku. Wszystko przez Deryę, która manipuluje wszystkimi wokół, aby zbliżyć się do byłego męża Ayse i oczarować go. Jednocześnie jak najlepiej odgrywa rolę swojej siostry, którą więzi w jej własnym mieszkaniu. Ferit zaczyna dostrzegać niepokojące zmiany w zachowaniu prokuratorki.

Cennet obawia się relacji Poyraza i Nany - Zaniepokojona Cennet zaczyna podejrzewać, że między Poyrazem a Naną rodzi się uczucie, dlatego wprost pyta o to syna. Ten żartobliwie przyznaje, że zakochał się w Nanie, nie zdając sobie sprawy, że dziewczyna przypadkiem to słyszy.

— Dziecko moje, wiem, że masz czyste sumienie i silną wiarę. Gdy zobaczysz kogoś w potrzebie, od razu biegniesz, żeby pomóc. Ale czy nie powinieneś trochę pomyśleć też o sobie? Nie wolno rzucać się świadomie w ogień. — Matko… miałem coś powiedzieć, ale się powstrzymałem. — Dobrze więc. Zapytam wprost. Czy coś czujesz do tej dziewczyny? — Czyli aż tak się zdradziłem, tak? — Nie będę ukrywał przed tobą tego, co i tak wie Bóg, matko. Tak… zakochałem się w Nanie. Już w chwili, gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy. — Nie… nie, to niemożliwe. Nie! — I tak już się domyślałaś… To wszystko na teraz.

W tym momencie Nana odeszła od drzwi pod którymi podsłuchiwała ich rozmowy. Wróciła do swojego pokoju rozemocjonowana tym, że Poyraz darzy ją tak silnym uczuciem. Canne i Poyraz dalej droczyli się ze sobą.

— A jeszcze mówisz, że chcesz się z nią ożenić? Mówisz poważnie czy tak sobie żartujesz? — Przysięgam, trochę tak tylko mówię, Cennet Sultan. Ale jak się zdenerwujesz, to zmieniasz się w kogoś zupełnie innego. — Ty mały urwisie… Przez ciebie prawie zemdlałam ze strachu, naprawdę.

Nana błędnie odczytuje intencje Poyraza. Po usłyszanym wyznaniu Nana jest przekonana, że Poyraz naprawdę coś do niej czuje, dlatego gdy zaprasza ją na wspólną herbatę na mieście, spodziewa się, że wyzna jej swoje uczucia. Nieporozumienie kończy się dramatycznym wymierzeniem Poyrazowi policzka.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 896. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: