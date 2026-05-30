M jak miłość. Agnes zmierzy się z niewiernym Arturem. Stanowcza reakcja na krzywdę Marysi

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-05-30 12:54

W nadchodzącym sezonie serialu "M jak miłość" Agnes (Amanda Mincewicz), po przerwie wakacyjnej, nie będzie zamierzała tolerować zachowania Artura (Robert Moskwa). Zdrada ojca, której bohaterka była świadkiem, głęboko ją dotknęła. Mimo prób powstrzymania jego relacji z Joanną (Dominika Sakowicz) u boku Judyty (Paulina Chruściel), sprawy wymknęły się spod kontroli. Starsza córka Rogowskiego otwarcie poprze macochę (Małgorzata Pieńkowska) i zetrze się z niewiernym mężem Marysi. Co jeszcze wiemy o nowej serii?

M jak miłość. Agnes zmierzy się z niewiernym Arturem. Stanowcza reakcja na krzywdę Marysi

i

Autor: Amanda Mincewicz/ Instagram M jak miłość. Agnes zmierzy się z niewiernym Arturem. Stanowcza reakcja na krzywdę Marysi

Zdrada Artura w "M jak miłość". Agnes znała prawdę przed wszystkimi

Niewierność Artura w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" zrujnuje spokój rodziny Mostowiaków. Prawdę odkryła Agnes, która pod koniec ubiegłego sezonu wycofała się, zamykając w sobie. Jej nagła ucieczka na piętro bez słowa skierowanego do Marysi tylko upewniła Rogowską w jej niepokojących obawach. Kobieta natychmiast wyczuła, że mąż ponownie ją zawiódł, nawet bez wyjaśnień ze strony Rotke.

Instynkt nie zawiódł ani Marysi, ani Agnes w finałowych momentach przed wakacjami. Rotke potajemnie śledziła ojca, gdy ten zjechał z drogi na Poznań i skierował się prosto do domu Joanny. Kiedy wszedł do środka, przestał odpowiadać na próby kontaktu i na długo zniknął za drzwiami, Agnes pojęła skalę jego kłamstwa. Chociaż początkowo zachowała to w tajemnicy, w nowym sezonie wszystko wyjdzie na jaw.

Konsekwencje romansu. Córka Artura mówi dość w nowych odcinkach "M jak miłość"

Po wakacyjnej przerwie Artur przestanie ukrywać swoje uczucia w "M jak miłość". Ostatecznie podejmie decyzję o opuszczeniu Marysi na rzecz kochanki. Co więcej, zatrzyma Joannę w lipnickiej przychodni, chociaż wcześniej planowała ona odejść. Ich namiętne chwile i pierwsze zbliżenia sprawią, że relacja nabierze zupełnie nowego, poważnego charakteru.

Mężczyzna będzie spędzał czas z nową partnerką zarówno prywatnie, jak i zawodowo, co całkowicie wyprowadzi z równowagi Agnes. Dziewczyna straci cierpliwość dla niewiernego ojca. Jego decyzja o zostawieniu kochanki we wspólnej placówce medycznej zrani Marysię jeszcze mocniej, co skłoni Rotke do przerwania milczenia.

Ostra wymiana zdań. Rotke stawi czoła ojcu w kolejnym sezonie "M jak miłość"

Agnes nie puści ojcu płazem jego postępowania i dojdzie między nimi do konfrontacji przed ośrodkiem zdrowia w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Aktorka Amanda Mincewicz opublikowała na Instagramie zakulisowe zdjęcie z Robertem Moskwą, na którym uchwycono ten dramatyczny moment. Surowy wyraz twarzy Agnes oraz widoczne zdziwienie na twarzy Artura zwiastują wyjątkowo napiętą atmosferę. Mężczyzna będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.

Tym bardziej, że to nie będzie pierwszy raz, kiedy Rogowski złamie serce żonie w serialu "M jak miłość". Marysia dotkliwie odczuła już wcześniej jego zażyłość z Teresą (Dominika Łakomska). Powtórka z rozrywki, tym razem z udziałem Joanny, zniszczy świat jej macochy. Świadoma rozmiaru tego bólu Agnes nie będzie mogła dłużej stać z boku, zwłaszcza obserwując bezstresowe życie ojca u boku innej kobiety.

Polecany artykuł:

M jak miłość. Joanna przeciągnie Basię na swoją stronę w nowym sezonie? Będzie …
M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach