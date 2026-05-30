M jak miłość. Agnes zmierzy się z niewiernym Arturem. Stanowcza reakcja na krzywdę Marysi

Zdrada Artura w "M jak miłość". Agnes znała prawdę przed wszystkimi

Niewierność Artura w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" zrujnuje spokój rodziny Mostowiaków. Prawdę odkryła Agnes, która pod koniec ubiegłego sezonu wycofała się, zamykając w sobie. Jej nagła ucieczka na piętro bez słowa skierowanego do Marysi tylko upewniła Rogowską w jej niepokojących obawach. Kobieta natychmiast wyczuła, że mąż ponownie ją zawiódł, nawet bez wyjaśnień ze strony Rotke.

Instynkt nie zawiódł ani Marysi, ani Agnes w finałowych momentach przed wakacjami. Rotke potajemnie śledziła ojca, gdy ten zjechał z drogi na Poznań i skierował się prosto do domu Joanny. Kiedy wszedł do środka, przestał odpowiadać na próby kontaktu i na długo zniknął za drzwiami, Agnes pojęła skalę jego kłamstwa. Chociaż początkowo zachowała to w tajemnicy, w nowym sezonie wszystko wyjdzie na jaw.

Konsekwencje romansu. Córka Artura mówi dość w nowych odcinkach "M jak miłość"

Po wakacyjnej przerwie Artur przestanie ukrywać swoje uczucia w "M jak miłość". Ostatecznie podejmie decyzję o opuszczeniu Marysi na rzecz kochanki. Co więcej, zatrzyma Joannę w lipnickiej przychodni, chociaż wcześniej planowała ona odejść. Ich namiętne chwile i pierwsze zbliżenia sprawią, że relacja nabierze zupełnie nowego, poważnego charakteru.

Mężczyzna będzie spędzał czas z nową partnerką zarówno prywatnie, jak i zawodowo, co całkowicie wyprowadzi z równowagi Agnes. Dziewczyna straci cierpliwość dla niewiernego ojca. Jego decyzja o zostawieniu kochanki we wspólnej placówce medycznej zrani Marysię jeszcze mocniej, co skłoni Rotke do przerwania milczenia.

Ostra wymiana zdań. Rotke stawi czoła ojcu w kolejnym sezonie "M jak miłość"

Agnes nie puści ojcu płazem jego postępowania i dojdzie między nimi do konfrontacji przed ośrodkiem zdrowia w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Aktorka Amanda Mincewicz opublikowała na Instagramie zakulisowe zdjęcie z Robertem Moskwą, na którym uchwycono ten dramatyczny moment. Surowy wyraz twarzy Agnes oraz widoczne zdziwienie na twarzy Artura zwiastują wyjątkowo napiętą atmosferę. Mężczyzna będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.

Tym bardziej, że to nie będzie pierwszy raz, kiedy Rogowski złamie serce żonie w serialu "M jak miłość". Marysia dotkliwie odczuła już wcześniej jego zażyłość z Teresą (Dominika Łakomska). Powtórka z rozrywki, tym razem z udziałem Joanny, zniszczy świat jej macochy. Świadoma rozmiaru tego bólu Agnes nie będzie mogła dłużej stać z boku, zwłaszcza obserwując bezstresowe życie ojca u boku innej kobiety.