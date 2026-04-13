Dziedzictwo, odcinek 895: Cansel knuje za plecami wszystkich! Chce przejąć fortunę Kyrymlych?!

W poprzednim odcinku (894) Poyraz i Nana wrócili do domu, a Cennet i Cansel błędnie sądziły, że to ostatni dzień Nany i Yusufa w ich domu. Poyraz wyjaśnił, że Nana musi jeszcze dojść do siebie po traumatycznych przeżyciach. Yusuf omyłkowo zwrócił się do Nany po imieniu, a Poyraz opowiedział domownikom ich historię, co zaskoczyło Cansel. Derya uciekła ze szpitala, ogłuszyła Leylę i postanowiła podszyć się pod nią, by zdobyć uczucia Ferita. Ferit i Ayse, pod wpływem terapeuty, próbowali przypomnieć sobie miłe chwile z przeszłości.

Powrót Hannah Montany to niewypał? | Commentary ESKA

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 895

Cansel knuje plan przejęcia fortuny. Cansel ma chrapkę na majątek Kyrymlych, dlatego przymila się do Nany i Yusufa oraz próbuje przeciągnąć na swoją stronę Cennet. W ramach intrygi zabiera domowników i Yusufa na spacer, a następnie zamyka Poyraza i Nanę w jednym pokoju. Po powrocie Cennet jest w szoku, zastając ich razem.

Mert nie wybacza Nazli jej lekkomyślności. Choć Nazli jest już bezpieczna, Mert wciąż nie potrafi ukryć złości na nią za to, że naraziła się na niebezpieczeństwo i wpakowała w poważne kłopoty.

Derya podszywa się pod siostrę i manipuluje sytuacją na komisariacie. Derya, udając swoją siostrę, pojawia się na komisariacie, czym wzbudza zdziwienie Ferita swoim nietypowym zachowaniem. Ferit proponuje, by do zespołu dołączyła Ayse, jednak Derya pozornie konsultując to z komendantem, daje do zrozumienia, że nie chce z nią współpracować.

Ayse zaczyna podejrzewać jaka relacja łączy prokuratorkę z Feritem. Przypadkiem podsłuchując rozmowę Deryi z komendantem, Ayse nabiera przekonania, że coś łączy prokuratorkę i Ferita, co dodatkowo wpływa na jej postrzeganie całej sytuacji.

Sinan lekceważy Aynur przed wizytą ważnego gościa. Sinan przygotowuje się na przyjazd swojego mentora, światowej sławy profesora, jednak wyśmiewa Aynur, gdy ta proponuje pomoc przy organizacji kolacji, okazując jej brak szacunku.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 895. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: