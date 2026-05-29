"Off Campus". Wszystko, co wiemy o 2. sezonie. Fabuła, obsada, premiera

"Off Campus" - o czym opowie 2. sezon?
"Off Campus" powróci z drugim sezonem i przewidywania fanów okazały się słuszne - twórcy postanowili porzucić książkową chronologię i wpierw skupić się na historii miłosnej Allie (Mika Abdalla) i Deana (Stephen Kalyn). Logan (Antonio Cipriano) i Grace "spadli" tym samym na sezon trzeci - to nie zostało oficjalnie potwierdzone, ale idąc tropem premierowej serii, w której zasiano już ziarna romansu Allie i Deana, śmiało możemy założyć, że para z drugiej książki również zostanie zajawiona w kolejnej odsłonie. Zwłaszcza, że obsadzono już rolę Grace, którą zagra India Fowler.
Drugi sezon "Off Campus" zaadaptuje trzeci tom z serii autorstwa Elle Kennedy, zatytułowany "The Score. Podbój". W oficjalnym opisie fabuły książki czytamy:
Allie Hayes przechodzi kryzys. Zakończenie studiów zbliża się wielkimi krokami, a ona wciąż stoi przed dylematem, którą ścieżkę kariery wybrać. Na domiar złego leczy złamane serce po rozstaniu z wieloletnim chłopakiem. Dziki seks bez zobowiązań, by zapomnieć, nie jest lekarstwem na jej problemy, ale nie sposób oprzeć się Deanowi Di Laurentisowi, przystojniakowi z drużyny hokejowej. Tylko ten jeden raz, bo mimo że przyszłość rysuje się niewyraźnie, to jasne jak słońce, że nie ma w niej miejsca dla króla jednorazowych numerków. Lans i pewność siebie nie wystarczy, by ją do siebie przekonać…
Dean zawsze dostaje to, czego chce. Dziewczyny, oceny, dziewczyny, uznanie, dziewczyny… To kobieciarz, zgadza się, i póki co nie spotkał kobiety odpornej na jego wdzięki. Aż poznał Allie. Przebojowa blondynka zawojowała jego świat przez jedną noc – i teraz chce, żeby zostali przyjaciółmi? O nie. To on mówi, kiedy jest koniec. Dean nie ustąpi w pogoni za swoim celem, ale gdy na drodze pojawiają się nieoczekiwane przeszkody, zaczyna się zastanawiać, czy nie nadszedł czas, by przestać zaliczać…i oddać strzał prosto w serce [za: wydawnictwo Zysk i S-ka].
"Off Campus" - obsada
W rolach głównych powrócą Mika Abdalla jako Allie i Stephen Kalyn jkoa Dean. Choć Hannah i Garrett schodzą na dalszy plan, Ella Bright i Belmont Cameli powtórzą swoje kreacje z pierwszego sezonu. Nie wróci za to Josh Heuston jako Justin. Reszta obsady drugiego sezonu "Off Campus" prezentuje się następująco:
- Antonio Cipriano jako John Logan,
- India Fowler jako Grace Ivers,
- Julia Sarah Stone jako Jules Logan,
- Jalen Thomas Brooks jako John Tucker,
- Khobe Clarke jako Beau Maxwell,
- Charlie Evans jako Hunter Davenport.
"Off Campus" - kiedy premiera w Prime Video?
Przewidywana data premiery drugiego sezonu "Off Campus" nie została jeszcze ujawniona. Zagraniczne media donoszą, że zdjęcia mają wystartować w czerwcu i potrwać do połowy września, zatem śmiało możemy założyć, że nowe odcinki trafią do Prime Video nawet w pierwszej połowie 2027 roku. Podkreślam jednak jasno i wyraźnie, że jest to przypuszczenie, nie oficjalna informacja.