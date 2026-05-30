M jak miłość. Zdrada Artura wstrząśnie Basią. Z kim zostanie młoda Rogowska po wakacjach?

Basia wróci do rozbitego domu! Artur opuści Marysię w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Powrót Basi z wymiany uczniowskiej w Niemczech nie zwiastuje spokoju. W nowych odcinkach "M jak miłość" dziewczyna będzie musiała stawić czoła dramatycznym wydarzeniom, które rozegrały się w jej domu pod jej nieobecność. Choć młoda bohaterka już wcześniej zauważyła niepokojące zachowanie ojca, Agnes (Amanda Mincewicz) ukryła przed nią prawdę o romansie Artura (Robert Moskwa). Fascynacja Rogowskiego Joanną doprowadzi ostatecznie do jego odejścia od Marysi.

Rozpad rodziny będzie ogromnym ciosem dla Basi w powakacyjnym sezonie "M jak miłość". Dziewczyna rozpaczliwie spróbuje zatrzymać ojca, rzucając mu się na szyję, ale jej wysiłki spełzną na niczym. Artur ostatecznie wybierze życie z kochanką. Pozostaje pytanie, czy załamana nastolatka zdecyduje się poprzeć ojca, mimo początkowego wsparcia dla matki.

Zaskakujące zdjęcie Dominiki Sakowicz i Kariny Woźniak! Co to oznacza dla Basi i Joanny w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

W mediach społecznościowych, a dokładnie na Instagramie Dominiki Sakowicz, pojawiło się wspólne, radosne zdjęcie aktorki z Kariną Woźniak. Fotografia z windy na planie serialu ukazuje uśmiechnięte gwiazdy. Warto jednak pamiętać, że jest to kadr zza kulis, a nie scena z serialu, dlatego ich dobre nastroje nie odzwierciedlają relacji bohaterek.

W rzeczywistości stosunki Basi i Joanny w nadchodzącym sezonie "M jak miłość" będą niezwykle napięte. Trudno sobie wyobrazić, by córka Artura poparła kobietę, która rozbiła jej rodzinę, odwracając się tym samym od cierpiącej matki. Mimo silnej więzi z ojcem, taki scenariusz wydaje się bardzo mało prawdopodobny.

Basia po stronie matki! Cała rodzina wesprze Marysię w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Na innych zdjęciach z planu "M jak miłość" widać Basię w otoczeniu bliskich: Agnes, Pawła (Rafał Mroczek) i Barbary (Teresa Lipowska). Cała rodzina stanowczo wesprze Marysię w tym trudnym czasie. Wszystko wskazuje na to, że młoda Rogowska postąpi podobnie i zostanie u boku matki.

W nowych odcinkach "M jak miłość" Joanna będzie mogła liczyć jedynie na wsparcie Artura. Mężczyzna nie pozwoli jej zrezygnować z pracy w lipnickiej przychodni. Kochanka Rogowskiego zostanie w placówce medycznej, musząc na co dzień spotykać żonę i córkę ukochanego, a także Judytę (Paulina Chruściel) - przyjaciółkę Marysi, która bezskutecznie próbowała zapobiec odejściu Artura.