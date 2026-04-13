"Dziedzictwo", odcinek 895: Przypadkowo usłyszana rozmowa sprawia, że Ayse zaczyna podejrzewać siostrę o romans z Feritem

Poprzedni odcinek serialu "Dziedzictwo" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Poyraz i Nana wrócili do domu, a nadzieje Cennet i Cansel na ich szybkie zniknięcie zostały brutalnie rozwiane, gdy okazało się, że Nana musi zostać na czas rekonwalescencji. Atmosferę dodatkowo podgrzał Poyraz, który wyjawił wszystkim prawdziwą historię swoich gości, wprawiając Cansel w osłupienie wiadomością o ogromnym spadku Yusufa. W tym samym czasie rozegrał się prawdziwy dramat z udziałem Deryi, która po ucieczce ze szpitala psychiatrycznego zaatakowała Leylę i postanowiła się pod nią podszyć, by zdobyć uczucia Ferita. On z kolei, wraz z Ayse, próbował odbudować relację, skupiając się na przyjemnych wspomnieniach. Po tak burzliwych wydarzeniach jedno jest pewne – konsekwencje tych decyzji dopiero nadejdą.

"Dziedzictwo" odc. 895 - streszczenie

Cansel, mając na oku fortunę rodziny Kirimli, usilnie stara się zyskać przychylność Nany i Yusufa, jednocześnie próbując przekonać do nich Cennet. Z kolei Nazli, choć jest już bezpieczna, musi zmierzyć się z gniewem Merta, który ma jej za złe wpakowanie się w kłopoty. W tym samym czasie na komisariacie pojawia się Derya, która podszywa się pod swoją siostrę, a jej nietypowe zachowanie wzbudza zdziwienie Ferita. Sprawy komplikują się, gdy Ayse przypadkowo słyszy, jak Derya sprzeciwia się jej dołączeniu do zespołu, co rodzi w niej podejrzenia co do natury relacji między Deryą a Feritem. Równolegle Sinan przygotowuje się na przyjazd swojego mentora i z pogardą odrzuca propozycję Aynur, która chciała przygotować kolację. Ostatecznie, Cansel realizuje swój plan – aranżuje spacer, aby zamknąć Nanę i Poyraza w jednym pokoju, a ich widok po powrocie wprawia Cennet w osłupienie.

"Dziedzictwo" odc. 895 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w losach swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu, a intrygi i niespodziewane wydarzenia z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń i poznać dalsze losy postaci, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowy 895. odcinek serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat skrada serca widzów, serwując im poruszającą mieszankę miłości, rodzinnych tajemnic i walki o szczęście. Serial śledzi losy bohaterów, których drogi przecinają się w dramatycznych okolicznościach, a fabuła ewoluowała na przestrzeni sezonów od historii Seher i Yamana po nowe wątki z udziałem Nany i Poyraza. To opowieść o poświęceniu, odkupieniu i sile uczuć, która nie pozwala oderwać się od ekranu. W serialu występują:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)