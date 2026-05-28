"Straszny film" - pokazy przedpremierowe. W tych kinach wyczekiwaną komedię obejrzycie wcześniej

Seria "Straszny film", zapoczątkowana przez Marlona Wayansa, Shawna Wayansa i Keenena Ivory'ego Wayansa, cieszyła się swojego czasu olbrzymią popularnością. Później jednak zniknęła, a z uwagi na jej bezpardonowy, rubaszny i często czarny niczym węgiel humor, wielu spodziewało się, że już nie powróci. Tymczasem nowa część zmierza już do kin i, jak sugeruje zwiastun, nie bierze jeńców.

Horror poza ekranem. Te filmy uchodzą za PRZEKLĘTE | To się kręci

"Straszny film" zalicza wielki powrót po latach

Twórcy obiecują, że "każda granica zostanie przekroczona", a w oficjalnym opisie czytamy: Ulubieni bohaterowie powracają, aby przedrzeć się przez rebooty, remake'i, prequele, sequele, spin-offy, horrory i wszystkie historie ze słowem "dziedzictwo" i każdy "ostatni rozdział", który absolutnie nie jest ostatni.

PRZECZYTAJ TEŻ: Agata Kulesza w świecie, który odebrał ludziom prawo do starzenia się. "Czas, który nie nadszedł" zmierza do kin

"Straszny film" - pokazy przedpremierowe. Gdzie i kiedy obejrzeć film wcześniej?

"Straszny film" trafi do kin w piątek 5 czerwca, ale dla niecierpliwych przygotowano specjalne pokazy przedpremierowe. Odbędą się one w dniach 3 i 4 czerwca w sieci kin Cinema City, Multikino i wybranych kinach Helios, oraz w kinach:

Chodzież Noteć

Chrzanów Sztuka

Elbląg Światowid

Ełk Planet Cinema

Gdańsk Cinema1

Gorlice Kolory

Inowrocław Kinomax

Jarosław Kino Na Biegunach

Nowy Sącz Sokół

Nysa Cinema N3D

Oświęcim Planet Cinema

Pabianice Tomi

Rabka Śnieżka

Siedlce NoveKino

Sochaczew Odeon

Strzelin Grażyna

Suwałki Lumiere

Świebodzin Maxkino

Świecie Wrzos

Wieluń Syrena

Września Trójka

Zabrze Planet Cinema

Zakopane Sokół

Zawiecie MOK

Zawiercie Planet Cinema

"Straszny film" - obsada i zwiastun

W obsadzie nowego "Strasznego filmu" znaleźli się: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner, Lochlyn Munro, Olivia Rose Keegan, Ruby Snowber, Savannah Lee Nassif oraz Sydney Park.