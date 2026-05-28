Pożar w Oławie. Spłonęła wiata śmietnikowa i zaparkowane BMW

Pożar w centrum Oławy. Płonęła wiata i zaparkowane BMW

W nocy, 20 maja 2026 roku, jedna z ulic w centrum Oławy stała się sceną niebezpiecznych wydarzeń. Ogień, który wybuchł w wiacie śmietnikowej, rozprzestrzeniał się błyskawicznie, stwarzając realne zagrożenie dla okolicznych mieszkańców oraz ich mienia. Płomienie były tak intensywne, że objęły również stojący w pobliżu samochód osobowy marki BMW, nadpalając jego karoserię. Na miejscu interweniowała straż pożarna, której funkcjonariusze musieli siłowo dostać się do bagażnika pojazdu, aby odłączyć akumulator i zapobiec dalszej eskalacji pożaru.

Wysokie straty i szybkie śledztwo. Podpalacz z Oławy w rękach policji

Wstępne szacunki wskazują, że celowe podpalenie w Oławie przyniosło straty sięgające łącznie 55 tysięcy złotych. Największą część tej kwoty, bo aż 50 tysięcy, stanowi koszt zniszczonej wiaty śmietnikowej, natomiast uszkodzenia w samochodzie BMW wyceniono na 5 tysięcy złotych. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Oławie, którzy rozpoczęli intensywne działania operacyjne w celu ustalenia sprawcy. Dzięki ich skutecznej pracy już następnego dnia, w piątek 21 maja, udało się namierzyć i zatrzymać podejrzanego o ten czyn.

42-latek przyznał się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia

Zatrzymanym okazał się 42-letni mieszkaniec Oławy, który trafił prosto do policyjnego aresztu. Przedstawiono mu zarzuty dotyczące sprowadzenia zagrożenia pożarowego oraz zniszczenia mienia, do których się przyznał. Co zaskakujące, mężczyzna podczas przesłuchania nie był w stanie logicznie wytłumaczyć motywów swojego niebezpiecznego zachowania. Zgodnie z kodeksem karnym, za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara pozbawienia wolności na okres nawet do 5 lat.

Policja apeluje o czujność. Reaguj na akty wandalizmu

Przy okazji tego zdarzenia oławska policja przypomina, że podpalenie to nie jest niewinny żart, lecz poważne przestępstwo. Ogień, szczególnie w gęstej zabudowie miejskiej i w pobliżu zaparkowanych pojazdów, rozprzestrzenia się w niekontrolowany sposób i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o zachowanie czujności i reagowanie na wszelkie akty wandalizmu lub podejrzane zachowania w swojej okolicy. Jeśli jesteś świadkiem dewastacji lub zauważysz oznaki pożaru, nie wahaj się i niezwłocznie powiadom odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl