Ślub Ewy i Romeo z "Barw szczęścia" to porażka? Będzie afera i kiepski finał

Małgorzata Pala
2026-05-28 14:51

W 3390. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa (Gabriela Ziembicka) oraz Romeo (Jacek Tyszkiewicz) zdecydują się na potajemny ślub z dala od rodzin. Zakochani wybiorą na ceremonię Walentynki. Ich pomysł nie spotka się jednak z pełną akceptacją. Sprzeciw pojawi się z nieoczekiwanej strony. W 3390. odcinku „Barw szczęścia” dojdzie do kłótni, która może przekreślić plany młodych.

Autor: Artrama/ Materiały prasowe Barwy szczęścia odc. 3390. Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz)

"Barwy szczęścia" odcinek 3390. Potajemny ślub Ewy i Romeo

Ewa i Romeo będą pewni swojej decyzji, ale schody zaczną się już na etapie przygotowań do uroczystości. Włoch wymknie się z domu Grzelaków, podając błahy powód. Z kolei Ewa w stresie będzie oczekiwać na rozwój wydarzeń. Młodzi doskonale zdają sobie sprawę, że w razie odkrycia prawdy przez dorosłych, uroczystość zostanie odwołana.

Szokujące odkrycie Amelii i Witka. Zacznie się afera przed ślubem Ewy i Romeo!

Największe poruszenie wywoła jednak reakcja przyjaciół Ewy i Romeo. Ewelina (Amelia Listwon) oraz Witek (Witold Sosulski) zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym szybko domyślą się, że nie chodzi o zwykłą randkę. Zszokowani znajomi zaczną odradzać młodym ślub, uważając to za zbyt pochopną decyzję.

Ewelina nie ukryje swoich emocji i stanowczo zwróci się do Ewy, próbując przemówić jej do rozsądku.

– Wy jeszcze nawet liceum nie skończyliście 

Ewelina zwróci uwagę na to, że ich decyzja to czyste szaleństwo. Ewa i Romeo nie dadzą się jednak przekonać. Ewa odpowie Ewelinie na jej obawy.

– A jakie to ma znaczenie? Kochamy się 

Młody Włoch również zapewni o ich gotowości na wspólne życie bez dalszej zwłoki.

Ewa i Romeo pożałują ślubu w 3390. odcinku "Barw szczęścia"?

Atmosfera zgęstnieje, gdy Ewa zacznie wyjaśniać przyczyny tak nagłej decyzji o małżeństwie. Nastolatka wytłumaczy, że dorośli, w tym Aldona i Borys, nadal traktują ich jak dzieci. Ona z kolei chce udowodnić swoją dojrzałość. Znajomi nie uwierzą jednak w to, że ślub w tajemnicy coś zmieni.

– (...) No właśnie nie możemy. Borys i Aldona patrzą na nas jak na dzieciaki, które nie wiedzą, czego chcą –

Na słowa Ewy natychmiast padnie wątpliwość ze strony jej przyjaciół.

– I myślisz, że taki potajemny ślub sprawi, że zaczną was traktować poważnie?

Pomimo oporu bliskich, w finale 3390. odcinka „Barw szczęścia” Ewa i Romeo zdecydują się na sformalizowanie związku, nawet za cenę konfliktu z rodziną. Amelia z Witkiem staną po ich stronie. W kolejnych odcinkach po wakacyjnej przerwie okaże się jednak, czy ta decyzja była właściwa. I tu pojawi się duży kłopot, bo już wiadomo, że Ewa zacznie na głos zastanawiać się, czy decyzja o ślubie nie była zbyt pochopna...

Barwy szczęścia odc. 3390. Ewelina (Amelia Listwon), Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz), Witek (Witold Sosulski)
