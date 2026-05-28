Oszustwo na policjanta w Toruniu. 19-latek zatrzymany na gorącym uczynku

Oszustwo "na policjanta" w Toruniu. Senior stracił 67 tys. zł

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w poniedziałkowy wieczór 25 maja na toruńskim osiedlu Mokre. Do 89-letniego mieszkańca zadzwoniła osoba podająca się za pracownika poczty, informując o rzekomej przesyłce. Chwilę później senior odebrał kolejny telefon, w którym fałszywi policjant i prokurator przekonali go, że jego majątek jest zagrożony przez grupę przestępczą. Przekonany o autentyczności rozmówców i konieczności udziału w tajnej akcji, starszy pan postąpił zgodnie z instrukcjami oszustów. Spakował gotówkę w polskiej i obcej walucie wartą ponad 32 000 zł oraz 8 złotych monet o wartości 35 000 zł, po czym zostawił pakunek z oszczędnościami życia przed drzwiami swojego mieszkania.

Błyskawiczna akcja policji w Toruniu. 19-latek zatrzymany na gorącym uczynku

Na szczęście dla 89-latka, prawdziwi policjanci byli już na tropie szajki oszustów. Dzięki sprawnej i skutecznej współpracy kryminalnych z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, przestępcy nie cieszyli się długo swoim łupem. Zaledwie kilkadziesiąt minut po pierwszym telefonie do seniora, na jednej z toruńskich ulic zatrzymano 19-latka, który odebrał gotówkę i cenne monety. Młody mężczyzna usłyszał już zarzut oszustwa na kwotę przekraczającą 67 tysięcy złotych. Cała skradziona własność została odzyskana i wróciła do właściciela.

Trzymiesięczny areszt dla oszusta. Policja apeluje o ostrożność

W środę 27 maja 2026 roku, sąd na wniosek policji i prokuratury zastosował wobec 19-letniego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Przy tej okazji funkcjonariusze ponownie przypominają, że policjanci nigdy nie proszą o pieniądze ani nie informują telefonicznie o prowadzonych przez siebie tajnych akcjach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu z prośbą o przekazanie oszczędności, należy natychmiast się rozłączyć i zadzwonić pod numer alarmowy 112, aby zweryfikować sytuację i zgłosić próbę oszustwa.

Źródło: Policja.pl