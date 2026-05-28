Robert Lewandowski i znani twórcy u chorych dzieci. Wyjątkowe spotkanie poruszyło internet

Udostępnione nagranie ukazuje wspólne chwile dzieci z piłkarzem, ekipą Łatwogangu oraz Bedoesem 2115. Najbardziej chwyta za serce moment, gdy jeden z młodych pacjentów wkłada na głowę snajpera symboliczną koronę. Całości towarzyszy utwór „Ciągle tutaj jestem" – osobisty muzyczny manifest przeciwko chorobie nowotworowej, stworzony przez walczącą z rakiem Maję w kolaboracji ze wspomnianym raperem.

„Dziś wyjątkowy dzień z podopiecznymi Cancer Fighters. Ogrom emocji, uśmiechu i inspiracji” – zakomunikował piłkarz na swoim profilu na Instagramie. Ponadto napastnik skierował bezpośrednie słowa wsparcia do małych pacjentów: „Dużo zdrowia, siły i samych pięknych chwil. Jesteście prawdziwymi wojownikami”.

Najlepszy polski napastnik od dłuższego czasu regularnie wspiera tę organizację. W kwietniu sportowiec wspólnie z Anną Lewandowską przekazał okrągły milion złotych na internetową zbiórkę, którą zorganizował youtuber Łatwogang w trakcie charytatywnej transmisji na żywo w serwisie YouTube.

Wiosenny stream charytatywny trwał dokładnie dziewięć dni i zakończył się 29 kwietnia. W chwili finału internetowej akcji licznik wpłat wskazywał ponad 251 milionów złotych, jednak zaledwie kilka dni później fundacja potwierdziła, że ostateczna pula zgromadzonych środków znacząco przekroczyła poziom 282 milionów złotych.