Robert Lewandowski i znani twórcy u chorych dzieci. Wyjątkowe spotkanie poruszyło internet

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-05-28 18:45

W czwartek podopieczni fundacji Cancer Fighters spotkali się z Robertem Lewandowskim, raperem Bedoesem 2115 oraz twórcą internetowym Łatwogangiem. Kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji udostępnił w internecie wyjątkowo poruszające wideo z tego wydarzenia.

Udostępnione nagranie ukazuje wspólne chwile dzieci z piłkarzem, ekipą Łatwogangu oraz Bedoesem 2115. Najbardziej chwyta za serce moment, gdy jeden z młodych pacjentów wkłada na głowę snajpera symboliczną koronę. Całości towarzyszy utwór „Ciągle tutaj jestem" – osobisty muzyczny manifest przeciwko chorobie nowotworowej, stworzony przez walczącą z rakiem Maję w kolaboracji ze wspomnianym raperem.

„Dziś wyjątkowy dzień z podopiecznymi Cancer Fighters. Ogrom emocji, uśmiechu i inspiracji” – zakomunikował piłkarz na swoim profilu na Instagramie. Ponadto napastnik skierował bezpośrednie słowa wsparcia do małych pacjentów: „Dużo zdrowia, siły i samych pięknych chwil. Jesteście prawdziwymi wojownikami”.

Najlepszy polski napastnik od dłuższego czasu regularnie wspiera tę organizację. W kwietniu sportowiec wspólnie z Anną Lewandowską przekazał okrągły milion złotych na internetową zbiórkę, którą zorganizował youtuber Łatwogang w trakcie charytatywnej transmisji na żywo w serwisie YouTube.

Wiosenny stream charytatywny trwał dokładnie dziewięć dni i zakończył się 29 kwietnia. W chwili finału internetowej akcji licznik wpłat wskazywał ponad 251 milionów złotych, jednak zaledwie kilka dni później fundacja potwierdziła, że ostateczna pula zgromadzonych środków znacząco przekroczyła poziom 282 milionów złotych.

Bedoes
cancer fighters
Robert Lewandowski