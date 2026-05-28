Pirat drogowy z Zielonej Góry. Stracił prawo jazdy i chwilę później dostał 4000 zł mandatu

Jazda na jednym kole w Zielonej Górze. Nagranie z monitoringu było kluczowe

Wszystko zaczęło się w niedzielę, 24 maja 2026 roku, gdy operatorzy miejskiego monitoringu w Zielonej Górze zauważyli niebezpieczne zachowanie motocyklisty. Mężczyzna, jadąc jedną z ulic miasta, celowo poderwał przednie koło swojego pojazdu, kontynuując jazdę na jednym kole. Policjanci przypominają, że takie manewry są surowo zabronione przez znowelizowane przepisy prawa o ruchu drogowym i traktowane jako stwarzanie zagrożenia. Na podstawie nagrania funkcjonariusze ustalili tożsamość kierowcy, do którego dotarli w środę 27 maja, zatrzymując mu prawo jazdy i kierując wniosek o ukaranie do sądu po tym, jak odmówił przyjęcia mandatu.

Stracił prawo jazdy i pędził 116 km/h. Pirat drogowy z Zielonej Góry z mandatem na 4000 zł

Wydawałoby się, że zatrzymanie prawa jazdy powinno skłonić kierowcę do refleksji, jednak stało się zupełnie inaczej. Zaledwie kilka godzin po wizycie policjantów, w środę 27 maja, ten sam mężczyzna został zatrzymany przez kolejny patrol zielonogórskiej drogówki. Tym razem powodem kontroli było rażące przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym aż o 66 km/h. W tej sytuacji motocyklista nie dyskutował z funkcjonariuszami i przyjął nałożony na niego mandat w wysokości 4000 złotych oraz 14 punktów karnych.

Źródło: Policja.pl