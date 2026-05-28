"Spider-Noir". 2. sezon powstanie? Twórcy jasno skomentowali przyszłość serialu

"Spider-Noir" - o czym opowiada serial i kto znalazł się w obsadzie?

"Spider-Noir" to aktorski serial oparty na komiksie Marvela "Spider-Man Noir". Opowiada historię Bena Reilly'ego (w tej roli naprawdę dobry Nicolas Cage), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

W obsadzie znaleźli się: laureat Oscara Nicolas Cage ("Adaptacja", "Świnia"), zdobywca nagrody Emmy Lamorne Morris ("Fargo", "Jess i chłopaki"), Li Jun Li ("Grzesznicy", "Babilon"), Karen Rodriguez ("Klub polujących żon", "Acapulco"), Abraham Popoola ("Atlas", "Kulawe konie"), a także zdobywca nagrody SAG Jack Huston ("Zakazane imperium", "Day of The Fight") oraz laureat Emmy i nominowany do Oscara Brendan Gleeson ("Duchy Inisherin", "Harry Potter"). W rolach gościnnych występują m.in. Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson oraz Kai Caster.

"Spider-Noir" - 2. sezon powstanie?

Pierwszy sezon serialu "Spider-Noir" liczy osiem odcinków i w całości jest już dostępny w Prime Video, zarówno w wersji kolorowej, jak i czarno-białej (osobiście polecam tę drugą opcję). A co z drugim sezonem? Będą nowe odcinki? Oficjalna decyzja jeszcze nie zapadła, Prime czeka zapewne na wyniki oglądalności, ale twórcy serialu są dobrej myśli i zakładają, że "Spider-Noir" może ciągnąć się nawet przez wiele sezonów.

Magia każdej opowieści detektywistycznej polega między innymi na tym, że jeśli chcesz zrealizować opowiedzieć historię, wystarczy, że kolejny klient zapuka do drzwi głównego bohatera. Wtedy pojawi się nowy zestaw spraw, nowy zestaw problemów i nowa przygoda do przeżycia. Zatem [serial - przyp. red.] został pomyślany tak, żeby było tyle sezonów, ile zechcemy - powiedział showrunner Oren Uziel w rozmowie z The Hollywood Reporter.

