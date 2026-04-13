"Panna młoda", odcinek 75: Nusret decyduje się na ostateczność i zleca zabójstwo Cihana

Ostatni odcinek serialu "Panna młoda" zafundował nam prawdziwą lawinę dramatów, które na długo zapadną w pamięć. Dowiedzieliśmy się, że Nusret przeżył bolesny cios, gdy odkrył, że nie jest ojcem dziecka Yonci, co skłoniło go do zaplanowania zemsty. Niestety to nie koniec złych wieści, bo Beyza została upokorzona podczas sesji zdjęciowej w rezydencji, a na celowniku Nusreta znaleźli się Mukadder i Cihan. Napięcie osiągnęło punkt kulminacyjny, gdy Cihan wpadł w gniew na wieść o tym, jak jego matka potraktowała Hancer, co doprowadziło do otwartego konfliktu. Wydarzenia te z pewnością mocno wpłyną na dalsze losy bohaterów. Czego zatem możemy się spodziewać po tak burzliwych wydarzeniach?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Panna młoda" odc. 75 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Melih stanowczo zażąda od Mukadder zadośćuczynienia za krzywdy, których doznały Sinem, jego matka, siostra oraz Gülsüm, stawiając przy tym jasne granice. Tymczasem relacja głównych bohaterów przechodzi kryzys, ponieważ Cihan nie może pogodzić się z dystansem, jaki utrzymuje wobec niego Hancer, co tylko pogłębia napięcie między nimi. Równolegle Cemil podejmuje ważną decyzję o powrocie do swojego domu, aby wreszcie uporządkować swoje sprawy. Sytuacja przybierze jednak dramatyczny obrót, gdy Nusret posunie się do ostateczności i zleci zabójstwo Cihana. Ten desperacki krok uruchomi spiralę niebezpiecznych wydarzeń, które na zawsze zmienią życie bohaterów.

"Panna młoda" odc. 75 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Panna młoda" z niecierpliwością wyczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń, które w każdym kolejnym epizodzie nabierają tempa. Nadchodzący odcinek zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy bohaterów znów zawisną na włosku. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco i nie przegapić kluczowych momentów, powinni zanotować datę premiery. Nowy, 75. odcinek serialu zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki hit, który podbił serca widzów historią o miłości zdolnej pokonać wszelkie przeciwności. Opowieść o sierocie Hancer i bogatym dziedzicu Cihanie, których połączyło zaaranżowane małżeństwo, wciąga od pierwszych minut. Choć ich związek początkowo był tylko umową, z czasem narodziło się między nimi prawdziwe uczucie, o które muszą walczyć każdego dnia. Serial trzyma w napięciu dzięki licznym intrygom i nieoczekiwanym zwrotom akcji. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)