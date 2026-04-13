"Dziedzictwo", odcinek 894: Zbiegła ze szpitala Derya atakuje Leylę, by zająć jej miejsce przy Fericie

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły widzom mieszankę ulgi i niepewności, a bohaterowie stanęli przed nowymi wyzwaniami. Rodzina Poyraza mogła w końcu odetchnąć z ulgą, świętując uwolnienie Nazli, podczas gdy sam Poyraz czule opiekował się wracającą do zdrowia w szpitalu Naną. Tymczasem w sercach Ferita i Ayse odżyła tęsknota za dawną relacją, choć żadne z nich nie dopuszczało myśli, że powrót do siebie jest możliwy. Ich rozterki potęgowała mała Doga, przekonana o ponownym zejściu się rodziców, co skłoniło parę do poszukania pomocy specjalisty, by wyjaśnić córce tę skomplikowaną sytuację. Po tak emocjonalnym epizodzie pozostaje pytanie, jakie kolejne decyzje podejmą bohaterowie.

"Dziedzictwo" odc. 894 - streszczenie

Po powrocie do domu, Poyraz i Nana spotykają się z przekonaniem Cennet i Cansel, że ich pobyt dobiegł końca. Jednak Poyraz szybko rozwiewa ich nadzieje, wyjaśniając, że Nana musi zostać z nimi na dłużej z powodu przedłużającej się rekonwalescencji, mimo jej chęci odejścia. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Yusuf przypadkowo zwraca się do Nany po imieniu, co skłania Poyraza do wyjawienia domownikom całej prawdy o ich historii. Cansel z trudem akceptuje rewelacje, zwłaszcza informację o tym, że Yusuf jest dziedzicem ogromnej fortuny. W międzyczasie Derya ucieka ze szpitala psychiatrycznego, po czym obezwładnia Leylę, planując podszyć się pod siostrę i zdobyć serce Ferita. Równocześnie Ferit i Ayse, za namową terapeutki, próbują odnaleźć w pamięci wspólnie spędzone, szczęśliwe chwile.

"Dziedzictwo" odc. 894 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego tureckiego serialu z pewnością nie mogą doczekać się, co przyniesie kolejny odcinek ich ulubionej produkcji. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów ponownie zostaną wystawione na ciężką próbę. Dla wszystkich, którzy śledzą tę historię, kluczowe jest, aby nie przegapić premierowego epizodu. Nowy odcinek "Dziedzictwa" zostanie wyemitowany w piątek, 19 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka telenowela, która od lat podbija serca widzów, serwując im poruszającą opowieść o miłości, skomplikowanych więzach rodzinnych i poszukiwaniu odkupienia. Fabuła serialu ewoluowała na przestrzeni sezonów, utrzymując stałe napięcie i zainteresowanie fanów. Historia przeszła od losów Seher i Yamana do nowych wątków z udziałem Nany i Poyraza, co wprowadziło do opowieści powiew świeżości. To produkcja pełna dramatycznych zwrotów akcji, która nikogo nie pozostawia obojętnym, a za jej sukcesem stoi znakomita obsada. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)