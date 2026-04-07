Dziedzictwo, odcinek 882: Doga trafia do szpitala po próbie otrucia! Ayse i Ferit walczą o zdrowie córki

W poprzednim odcinku (881) Ferit i Ayse starali się miło spędzać czas z córką i opowiadać jej o przeszłości. Rodzinna atmosfera zniknęła, gdy wyszło na jaw, że Ayse planowała zabrać Dogę do dziadków, co wywołało kolejną kłótnię i zraniło dziewczynkę. Cennet zamknęła Nanę i Yusufa w magazynku. Gungor wywołał pożar i napadł na Nanę i Yusufa, lecz w ostatniej chwili pojawił się oczyszczony z zarzutów Poyraz i uratował ich. Gungor uciekł.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 882

Ayse odkrywa, że Doga ma wysoką gorączkę. Dziewczynka prosi matkę, by wezwała jej tatę. Gdy przyjeżdża Ferit, Doga jest przeszczęśliwa. Ayse i Ferit szybko jednak odkrywają, że ich córka połknęła kredę, żeby wywołać gorączkę i mieć rodziców przy sobie. Skonfliktowani Ayse i Ferit dla dobra córki postanawiają udawać życie w zgodzie i wzajemnym zrozumieniu. Nana i Yusuf mają zamieszkać w schowku, który Cennet zaaranżowała dla nich jako sypialnię. Poyraz próbuje się sprzeciwić, lecz Nana dziękuje kobiecie za troskę i ponownie zaznacza, że długo tam nie zabawią. Poyraz opowiada Nanie swoją historię. Dziewczynie imponuje jego poczucie sprawiedliwości i troska o innych.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 882. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

