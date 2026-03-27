Dziedzictwo, odcinek 878: Nana i Yusuf trafiają prosto w sidła Trucizny. Poyraz zwołuje uzbrojonych kolegów

W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" (877) nadszedł dzień rozprawy. Ku zaskoczeniu wszystkich prokurator Leyla, poruszona słowami Dogi, wniosła o umożliwienie Feritowi kontaktu z córką, a sąd przyznał mu cotygodniowe widzenia, co zarówno Ayse, jak i Ferit uznali za nie do przyjęcia. Poyraz zabrał Yusufa do parku, a nieświadoma niczego Nana wpadła w panikę, gdy zauważyła jego zniknięcie i kategorycznie zabroniła Poyrazowi kontaktów z chłopcem. Tymczasem Cansel próbowała wypytać Yusufa o ich sytuację, czym rozgniewała Nanę i doprowadziła do kłótni, po której kazała jej się wynosić, a jej słowa usłyszał także Poyraz. Zmęczona nieustannymi sporami rodziców Doga postanowiła uciec do dziadków w Eskisehir, a jej zaginięcie wywołało rozpaczliwe poszukiwania.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 878

Ayse i Feritowi udaje się odnaleźć Dogę. Dziewczynka oświadcza, że jeśli wszyscy troje nie zamieszkają razem, znów ucieknie. Yusuf wyjawia Poyrazowi, kim jest i co zagraża jemu i Nanie. Jednocześnie ludzie Trucizny poznają tożsamość Poyraza i miejsce, w którym ukryli się Nana i Yusuf. Cansel słyszy, jak człowiek Trucizny grozi Poyrazowi. Na wieść o tym Cennet, w trosce o bezpieczeństwo swojej rodziny, postanawia wyrzucić z domu Nanę i Yusufa, ci jednak wcześniej sami odchodzą. Trucizna zastępuje drogę Nanie i Yusufowi. W ich obronie staje Poyraz wraz z mieszkańcami dzielnicy. Trucizna odchodzi, zapowiada jednak, że wróci i nie spocznie, dopóki nie zabierze Nany i Yusufa.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 878. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 3 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

