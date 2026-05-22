Lukas Podolski oficjalnie zakończył karierę! Dzień po przejęciu Górnika Zabrze

W miniony czwartek, 21 maja, formalnie zatwierdzono transakcję, w wyniku której Lukas Podolski nabył większościowe udziały w Górniku Zabrze.

Zaledwie dobę później, w piątek, zbliżający się do 41. urodzin piłkarz przekazał wiadomość o zakończeniu kariery.

Swoją sportową emeryturę ogłosił poprzez specjalnie zmontowany i opublikowany w sieci materiał wideo.

Lukas Podolski nowym właścicielem Górnika Zabrze. Kończy karierę!

Nabycie śląskiego zespołu od dawna stanowiło absolutny priorytet dla Lukasa Podolskiego, o czym wielokrotnie wspominał w mediach i nie tylko. Porozumienie z miastem Zabrze wypracowano zaledwie parę tygodni temu, a oficjalne podpisanie odpowiednich dokumentów nastąpiło ostatecznie w czwartek, 21 maja. W momencie zawierania tej umowy był jeszcze czynnym graczem Górnika, triumfując z nią zresztą na początku miesiąca w Pucharze Polski. Dokładnie dobę po sformalizowaniu przejęcia klubu, triumfator mundialu z 2014 roku ostatecznie udał się na zasłużoną, sportową emeryturę!

Oficjalne pożegnanie Podolskiego w Górniku

„Jeden rozdział się kończy. Rozpoczyna się nowa era... Mistrz Świata Lukas Podolski w najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa – Górnika Zabrze. Dziękujemy za wszystko, Poldi!” - taki komunikat pojawił się na oficjalnych profilach zespołu z Zabrza. Jako podsumowanie tego komunikatu, w sieci opublikowano krótki, sentymentalny klip wideo, który w zwięzły sposób podsumowuje wieloletnią i pełną imponujących osiągnięć drogę zawodową słynnego napastnika.

W ostatnich sekundach tego materiału główny bohater zamyka symboliczny „sklep piłkarza”, odwracając szyld informujący o otwarciu na stronę z komunikatem o końcu działalności. Uwagę zwraca również umieszczona na drzwiach wlepka, gdzie widnieje wizerunek sportowca oraz zdanie „Dziękuję, piłko nożna”. Zapisano je w różnych językach państw, w których zawodnik miał okazję występować. Nagranie uzupełniono dodatkowo podobiznami pucharów i nagród wywalczonych przez niego w trakcie ponad dwóch dekad profesjonalnych występów.

Swoje pierwsze kroki w dorosłej piłce gwiazdor stawiał w niemieckim zespole FC Koeln, z którego wyfrunął na szerokie wody. W kolejnych latach zakładał koszulki tak wielkich i uznanych firm jak Bayern Monachium, by później wrócić na chwilę do Kolonii, a stamtąd przenieść się do Arsenalu oraz włoskiego Interu Mediolan. Jego piłkarska wędrówka objęła również tureckie ekipy Galatasaray i Antalyaspor, a także japoński Vissel Kobe, zanim finalnie zrealizował obietnicę zwieńczenia swojej drogi na murawie ukochanego Górnika Zabrze.

Jeden rozdział się kończy. Rozpoczyna się nowa era... 🥺Mistrz Świata @Podolski10 w najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa – Górnika Zabrze.Dziękujemy za wszystko, Poldi! pic.twitter.com/jMpOUYtGFH— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 22, 2026