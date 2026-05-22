Pierwsza miłość, odcinek 4222: Córeczka Jadzi trafia w ręce lekarzy! Jej problemy z oddychaniem wywołują panikę [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-22 16:51

Szymon stracił dach nad głową, a Marta oferuje mu pomoc, co może przynieść obojgu sporo trudności. W Wadlewie z kolei kontynuowane są poszukiwania zaginionej Kazanowej. Największy dramat rozegra się jednak w wątku Jadzi, której chora córeczka zacznie mieć problemy z oddychaniem. Sprawdź, co wydarzy się w 4222. odcinku serialu.

Co działo się w 4221. odcinku "Pierwszej miłości"?

Poprzednio w serialu Lucynka nie chciała organizować urodzinowego przyjęcia. Bohaterka nie była wciąż w stanie poinformować znajomych o tym, że spodziewa się dziecka. Widząc zmagania Jędrka i Klaudii ze spotkaniem się, postanowiła potraktować swoje święto jako wymówkę, jednak jej zamierzenia wymknęły się spod kontroli. Mimo zgody na żądania Szymona, Marta nie mogła przełknąć rozstania i szukała dróg do załagodzenia sytuacji. To tylko wyprowadziło go z równowagi. Z kolei Seweryn tracił już wiarę w to, że uda się odnaleźć Kazanową. Śmiałek uspokajał go jednak i zapewniał, że wdroży w życie swój własny plan działania.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem 

Streszczenie 4222. odcinka "Pierwszej miłości"

Sytuacja mieszkaniowa Szymona nagle drastycznie się pogarsza. Mężczyzna zostaje z niczym, brakuje mu sił na dalsze zmagania z przeciwnościami losu. Marta chce mu pomóc w tej trudnej chwili i proponuje wspólne mieszkanie. Wydaje się to być jedynym sensownym rozwiązaniem, choć oboje mają świadomość, z jak dużymi kosztami emocjonalnymi będzie się to wiązać.

Bartek nie poddaje się i, mimo małych szans na powodzenie, angażuje wadlewska młodzież w dużą kampanię plakatową. W tym samym czasie Olek zajmuje się obowiązkami wujka. Otrzymuje jednak wsparcie od niespodziewanej osoby, co pozwala na nieprzerwane prowadzenie akcji poszukiwawczej zaginionej Karoliny.

W dramatycznej sytuacji znajduje się Jadzia, która w samotności musi mierzyć się z kolejnymi problemami. Poza nią, absolutnie nikt nie chce uwierzyć w to, że Waldek jest niewinny. Sytuacja pogarsza się z minuty na minutę, gdy u jej małej córeczki z wadą serca pojawiają się problemy oddechowe. Jurek musi podjąć natychmiastowe kroki i zabiera dziewczynkę do szpitala.

Pierwsza miłość, odcinek 4222
Galeria zdjęć 5

"Pierwsza miłość" - Kiedy emisja 4222. odcinka?

Produkcja jest emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Najnowszy, 4222. odcinek "Pierwszej miłości" pojawi się w ramówce stacji w piątek, 22 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą w stanie zasiąść przed odbiornikami o tej porze, mogą nadrobić zaległości w internecie. Każdy epizod trafia bowiem do serwisu streamingowego Polsat Box Go.

O czym opowiada serial "Pierwsza miłość"? Obsada

To popularna polska telenowela, której fabuła osadzona jest we Wrocławiu. Scenarzyści skupiają się na życiowych perypetiach Marysi i Pawła, ale widzowie śledzą też losy m.in. Alana czy Kingi. Produkcja dostarcza ogromnych emocji i zwrotów akcji – w serialu nie brakuje wątków miłosnych, kryminalnych, społecznych oraz dramatów i zdrad. "Pierwsza miłość" gości na antenie Polsatu nieprzerwanie od 2004 roku.

W obsadzie serialu na przestrzeni lat pojawili się m.in.:

  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
  • Patryk Pniewski jako Krystian Domański
  • Wojciech Błach jako Michał Domański
  • Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
  • Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
  • Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk
  • Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
  • Marek Siudym jako Edward Stryjeński
  • Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
  • Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
  • Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs
  • Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
  • Anna Jarosik jako Barbara Sośniak
  • Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
  • Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
  • Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
  • Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
  • Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
  • Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
  • Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
  • Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
  • Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
  • Aleksandra Szwed jako Melisa
  • Julia Kamińska jako Maja
Sonda
Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość?
Streszczenia seriali
pierwsza miłość
Polskie seriale