Co działo się w 4221. odcinku "Pierwszej miłości"?
Poprzednio w serialu Lucynka nie chciała organizować urodzinowego przyjęcia. Bohaterka nie była wciąż w stanie poinformować znajomych o tym, że spodziewa się dziecka. Widząc zmagania Jędrka i Klaudii ze spotkaniem się, postanowiła potraktować swoje święto jako wymówkę, jednak jej zamierzenia wymknęły się spod kontroli. Mimo zgody na żądania Szymona, Marta nie mogła przełknąć rozstania i szukała dróg do załagodzenia sytuacji. To tylko wyprowadziło go z równowagi. Z kolei Seweryn tracił już wiarę w to, że uda się odnaleźć Kazanową. Śmiałek uspokajał go jednak i zapewniał, że wdroży w życie swój własny plan działania.
Streszczenie 4222. odcinka "Pierwszej miłości"
Sytuacja mieszkaniowa Szymona nagle drastycznie się pogarsza. Mężczyzna zostaje z niczym, brakuje mu sił na dalsze zmagania z przeciwnościami losu. Marta chce mu pomóc w tej trudnej chwili i proponuje wspólne mieszkanie. Wydaje się to być jedynym sensownym rozwiązaniem, choć oboje mają świadomość, z jak dużymi kosztami emocjonalnymi będzie się to wiązać.
Bartek nie poddaje się i, mimo małych szans na powodzenie, angażuje wadlewska młodzież w dużą kampanię plakatową. W tym samym czasie Olek zajmuje się obowiązkami wujka. Otrzymuje jednak wsparcie od niespodziewanej osoby, co pozwala na nieprzerwane prowadzenie akcji poszukiwawczej zaginionej Karoliny.
W dramatycznej sytuacji znajduje się Jadzia, która w samotności musi mierzyć się z kolejnymi problemami. Poza nią, absolutnie nikt nie chce uwierzyć w to, że Waldek jest niewinny. Sytuacja pogarsza się z minuty na minutę, gdy u jej małej córeczki z wadą serca pojawiają się problemy oddechowe. Jurek musi podjąć natychmiastowe kroki i zabiera dziewczynkę do szpitala.
"Pierwsza miłość" - Kiedy emisja 4222. odcinka?
Produkcja jest emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Najnowszy, 4222. odcinek "Pierwszej miłości" pojawi się w ramówce stacji w piątek, 22 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą w stanie zasiąść przed odbiornikami o tej porze, mogą nadrobić zaległości w internecie. Każdy epizod trafia bowiem do serwisu streamingowego Polsat Box Go.
O czym opowiada serial "Pierwsza miłość"? Obsada
To popularna polska telenowela, której fabuła osadzona jest we Wrocławiu. Scenarzyści skupiają się na życiowych perypetiach Marysi i Pawła, ale widzowie śledzą też losy m.in. Alana czy Kingi. Produkcja dostarcza ogromnych emocji i zwrotów akcji – w serialu nie brakuje wątków miłosnych, kryminalnych, społecznych oraz dramatów i zdrad. "Pierwsza miłość" gości na antenie Polsatu nieprzerwanie od 2004 roku.
W obsadzie serialu na przestrzeni lat pojawili się m.in.:
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
- Patryk Pniewski jako Krystian Domański
- Wojciech Błach jako Michał Domański
- Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
- Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Marek Siudym jako Edward Stryjeński
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs
- Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
- Anna Jarosik jako Barbara Sośniak
- Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
- Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
- Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
- Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
- Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
- Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
- Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
- Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
- Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
- Aleksandra Szwed jako Melisa
- Julia Kamińska jako Maja