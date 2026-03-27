Dziedzictwo, odcinek 877: Doga ucieka z domu. Trwają rozpaczliwe poszukiwania dziewczynki

W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" (876) Nana odzyskała przytomność w domu Poyraza, który mimo jej sprzeciwu i niezadowolenia bliskich nalegał, by ona i Yusuf zostali tam do czasu jej powrotu do zdrowia. Dzięki zgubionemu różańcowi Szakal poznał tożsamość Poyraza i rozpoczął jego poszukiwania. Aynur odwiedziła komendę, by przekazać Volkanowi dokumenty, lecz przypadkiem zabrała telefon Sinana, co doprowadziło do oskarżenia o kradzież i jej aresztowania. Gdy wyszło na jaw, że mają identyczne telefony, została zwolniona, jednak Sinan jej nie przeprosił. Doga, chcąc zakończyć konflikty między rodzicami, zaproponowała im ślub, lecz oboje odrzucili ten pomysł, wierząc, że wygrają w sądzie.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 877

Nadchodzi dzień rozprawy. Ku zaskoczeniu wszystkich prokurator Leyla, poruszona słowami Dogi, wnosi o umożliwienie Feritowi kontaktu z córką. Sąd przyznaje mu cotygodniowe widzenia. Zarówno dla Ayse, jak i dla Ferita decyzja sądu jest nie do przyjęcia. Poyraz zabiera Yusufa do parku. Nieświadoma niczego Nana wpada w panikę, gdy zauważa nieobecność chłopca. Kategorycznie zabrania Poyrazowi przebywania z Yusufem. Tymczasem Cansel przyciska Yusufa i próbuje dowiedzieć się czegoś na temat ich sytuacji życiowej, czym wzbudza gniew Nany. Między kobietami dochodzi do scysji. Cansel każe się Nanie wynosić. Los chce, że jej słowa słyszy też Poyraz. Doga, zmęczona ciągłymi kłótniami rodziców, postanawia sama pojechać do domu dziadków w Eskisehir i ucieka z domu. Wszyscy rozpaczliwie poszukują dziewczynki.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 877. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 2 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: