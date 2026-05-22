"Akacjowa 38", odc. 880, 881, 882, 883, 884 - streszczenie. Co wydarzy się 1-5 czerwca 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 880. Poniedziałek 1.06.2026

Flora grozi Rosinie, że pod jej nieobecność uwiedzie Liberta i dopiero to przekonuje Rosinę, by wyszła z więzienia. Lolita i Fabiana fałszują książeczkę zdrowia Servanda, by mógł stanąć do egzaminu na nocnego stróża. Samuel nie daje się zwieść i uniemożliwia Diegowi zabranie Blanki z domu. Diego znowu musi uciekać przed nasłaną przez brata policją.

"Akacjowa 38" - odcinek 881. Wtorek 2.06.2026

Rosina opuszcza więzienie i wybacza Florze i Liberto. Inigo wyznaje Leonor miłość w liście, który początkowo daje jej do przeczytania jako piękny list miłosny Cesara Cervery. Felipe i Diego przekonują komisarza Mandeza, by nie aresztował Diega, ponieważ musi on ratować Blancę z rąk oszalałego Samuela i matki. Komisarz będzie wiedział, gdzie Diego przebywa. Tymczasem Ursula poi Blancę ziołami przyspieszającymi poród. Silvia nie może odmówić przełożonemu wykonania nowego zadania i opuszcza zrozpaczonego pułkownika Valverde. Servando rezygnuje z posady stróża nocnego i dostaje ją Paquito.

"Akacjowa 38" - odcinek 882. Środa 3.06.2026

Samuel zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia. Przekonuje Felipe, by zdradził mu kryjówkę Diega i udaje się do niego na pojednawczą rozmowę. Rosina sprawia, że bojkot La Deliciosy zostaje odwołany. Do Ursuli wciąż wracają traumatyczne wspomnienia z młodości, gdy ona i jej córeczki zostały wyklęte przez własnych rodziców. Paquito staje się bohaterem Akacjowej, ściągając z dachu kotka donii Eduvigis, a Casilda się do niego wdzięczy. Carmen wykrada dla don Felipe klucz do mieszkania Ursuli, by mógł wraz z Celią pomóc Blance uciec.

"Akacjowa 38" - odcinek 883. Czwartek 4.06.2026

W Samuelu budzą się wyrzuty sumienia i sam odwozi Blancę do Diega. Leonor postanawia wyjechać z Inigiem w podróż po świecie. Ona pod pretekstem szukania natchnienia. On - otwarcia nowej La Deliciosy we Włoszech. Casilda oddaje pamiątki po Martinie Servandowi, bo nadal nie przypomina sobie męża. Fabiana łagodzi konflikty Servanda z Paquitem i Casildą. W prasie ukazuje się artykuł o tym, że pułkownik Valverde wraz z Silvią Reyes uratowali kraj przed przewrotem. I tak Arturo staje się bohaterem ulicy Akacjowej.

"Akacjowa 38" - odcinek 884. Piątek 5.06.2026

Podczas przyjęcia pożegnalnego Leonor Flora rozpoznaje prawdziwego Iniga, którego ona i brat uznali za zmarłego. Na widok czapki Martina Casilda odzyskuje pamięć, przypomina sobie zmarłego męża i popada w rozpacz. By móc zostać z Arturem Valverde, Silvia ujawnia w prasie swoją tożsamość. Gdy nie może już liczyć na anonimowość, jej praca jako agentki staje się niemożliwa. Blanca i Diego zostają napadnięci. Bandyci zrzucają Diega ze skarpy. Blanca ucieka i rodzi pod krzakiem. Odnajduje ją wieśniaczka, która zapewnia, że urodziła martwą dziewczynkę, choć Blanca jest pewna, że to był żywy chłopiec.

