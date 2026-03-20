W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” (872) Poyraz, niesłusznie skazany, po trzech latach wrócił do domu, ku ogromnej radości matki Cennet. Na powitalny obiad przyszła też zakochana w nim Sibel, która uświadomiła sobie, że dla Poyraza jest tylko „dziewczynką z sąsiedztwa”. Doga została wypisana ze szpitala, a Ayse zabrała ją do domu i poinformowała Czarną, że Ferit jest w szpitalu, nakazując ekipie po niego przyjechać. Ibrahim musiał aresztować dawnego przełożonego. Ayse postanowiła zawrzeć z Feritem umowę, ale ten był nieustępliwy i zagroził, że po wyjściu na wolność wystąpi o odebranie jej praw rodzicielskich.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 873

Poyraz budzi się po solidnym uderzeniu Nany. Nana, choć pozostaje w stosunku do niego szorstka i opryskliwa, każe Poyrazowi zostać z nimi na noc, w obawie o jego zdrowie. Poyraz opowiada im swoją historię. Mężczyzna zamiast odejść przynosi im jedzenie, ale Nana unosi się dumą. Między Poyrazem a Yusufem nawiązuje się wyraźna sympatia. Mężczyzna chce pomóc tajemniczej dwójce, ale Nana odrzuca propozycję. Po przesłuchaniu, gdy wychodzi na jaw, że Ferit jest ojcem Dogi, prokurator zwalnia go z aresztu. Ferit bez uprzedzenia wpada do mieszkania Ayse, chcąc porozmawiać z dziewczynką. Między Feritem i Ayse dochodzi do poważnej awantury. Doga przypadkiem słyszy ich ostrą wymianę zdań i dowiaduje się, że Ferit jest jej ojcem.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 873. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 29 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

