W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” (871) Doga trafia do szpitala, lecz na szczęście nic poważnego jej nie dolegało. W tym samym miejscu przebywała Ayse, która przypadkiem dowiedziała się, że córka również tam jest. Spotkanie było pełne wzruszenia. Ferit z bólem je obserwował. Oznajmił również Ayse, że zrobi wszystko, aby pozbawić ją praw do dziecka. Tymczasem Nana i Yusuf uciekali przed Szakalem, który uwięził ich w drewnianej chatce. W krytycznym momencie, kiedy Nana i Yusuf zostali otoczeni przez uzbrojonych ludzi Trucizny, pojawił się Poyraz – młody mężczyzna niesłusznie skazany na więzienie. Rozgromił wszystkich bez mrugnięcia okiem i uratował kobietę oraz chłopca.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 872

Niesłusznie skazany Poyraz po trzech latach więzienia wraca do domu. Jego matka Cennet nie posiada się z radości. Na obiad powitalny przychodzi również zakochana w Poyrazie Sibel. Dziewczyna uświadamia sobie jednak, że dla niego jest tylko dziewczynką z sąsiedztwa, którą traktuje jak siostrę. Doga zostaje wypisana ze szpitala i Ayse zabiera ją do domu. W międzyczasie informuje Czarną, że Ferit jest w szpitalu i każe ekipie po niego przyjechać. Ibrahim jest zmuszony aresztować dawnego przełożonego. Po rozmowie z siostrą Ayse postanawia zawrzeć z Feritem umowę, lecz ten jest nieustępliwy. Informuje Ayse, że jak tylko wyjdzie na wolność, poda ją do sądu i wystąpi o odebranie jej praw rodzicielskich.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 872. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 28 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

