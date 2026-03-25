W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” (868) Nana była bliska śmierci, jednak dzięki pomocy weterynarza Barana, przyjaciela Pinar, doszła do siebie. Pinar przekazała przyjaciółce pieniądze i adres osoby, która miała wywieźć ją i Yusufa za granicę. Nana, nie chcąc narażać przyjaciółki, czym prędzej opuściła klinikę. Chwilę potem na miejscu pojawił się Szakal. Pinar nie zdradziła mu, gdzie są Nana i Yusuf, za co zapłaciła wysoką cenę. Volkan w ostatniej chwili poinformował Ferita o akcji Ayse. Tymczasem stęskniona Doga znalazła w domu telefon Ferita i zadzwoniła do matki. Ayse bezskutecznie próbowała uzyskać jakieś informacje o miejscu ich pobytu. W domu pojawił się jednak Ferit i zakończył rozmowę.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 869

Nana decyduje się na ucieczkę za granicę. Ma jej w tym pomóc przemytnik Hamdi. Nana oddaje mu wszystkie pieniądze, jakie dostała od Pinar. Mają wyjechać nazajutrz rano. Tymczasem Yusuf jest ciężko chory. Ma bardzo wysoką gorączkę. Chłopiec ma halucynacje i majaczy. W akcie desperacji Nana zabiera go do szpitala, lecz nie zostaje wpuszczona do środka. Gdy próbuje włamać się do apteki, zostaje zatrzymana przez nocną straż. Jeden ze strażników pozwala jej odejść i daje pieniądze na leki. Kobieta traci je, zaatakowana przez napotkanego bezdomnego. Tymczasem Ayse nieustannie szuka córki. Gdy podczas zabawy na placu zabaw Aynur pozwala małej zadzwonić do mamy, Ayse udaje się ustalić ich adres. Jedzie odzyskać córkę.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 869. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

