Nie żyje 29-letni gwiazdor NBA. Miesiąc wcześniej był aresztowany

Skrzydłowy Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, zmarł we wtorek, 12 maja.

Zawodnik amerykańskiej ligi NBA odszedł w wieku zaledwie 29 lat.

W minionym miesiącu trafił do aresztu za brawurową jazdę i narkotyki. Nieoficjalne źródła sugerują, że przyczyną śmierci mogło być przedawkowanie oksykodonu.

Śmierć Brandona Clarke'a. Koszykarz Memphis Grizzlies miał 29 lat

Brandon Clarke przyszedł na świat w kanadyjskim Vancouver w 1996 roku. Jego kariera w prestiżowej lidze NBA rozpoczęła się od draftu w 2019 roku, gdzie został wybrany z 21. numerem. Przez całą zawodową ścieżkę reprezentował barwy zespołu Memphis Grizzlies. Wcześniej szlifował swoje umiejętności na uniwersytetach San Jose State oraz Gonzaga. Niestety, jego sportowy rozwój systematycznie hamowały bardzo poważne problemy zdrowotne, przez które musiał opuszczać mecze. W marcu 2023 roku sportowiec zerwał ścięgno Achillesa w lewej nodze, natomiast w 2025 roku leczył naderwane więzadło krzyżowe tylne (PCL) w prawym kolanie, a później naciągniętą łydkę. Przed startem obecnych rozgrywek borykał się jeszcze z zapaleniem błony maziowej stawu kolanowego, co mocno utrudniało mu powrót do pełni sił. W aktualnym sezonie zdołał wybiec na parkiet zaledwie dwukrotnie, a wiadomość o jego nagłej śmierci przekazano we wtorkowe popołudnie 12 maja.

Przedstawiciele drużyny Memphis Grizzlies wydali oficjalny komunikat, w którym potwierdzili śmierć swojego skrzydłowego, przekazując jednocześnie szczere wyrazy współczucia dla jego bliskich. Przedwczesne odejście zawodnika, który mimo ogromnego talentu musiał stale mierzyć się z licznymi przeciwnościami losu, to potężny cios dla całego środowiska zgromadzonego wokół ligi NBA.

Zaledwie miesiąc temu o koszykarzu zrobiło się głośno z powodów czysto kryminalnych. Został on zatrzymany przez organy ścigania w związku z brawurową jazdą oraz przestępstwami narkotykowymi. Wśród postawionych mu zarzutów znalazło się posiadanie i handel substancjami kontrolowanymi, a także ucieczka przed funkcjonariuszami i znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości. Na ten moment oficjalna przyczyna zgonu 29-latka pozostaje tajemnicą i nadal trwa śledztwo w tej sprawie. Doniesienia medialne sugerują jednak, że gracz mógł przedawkować substancje odurzające.