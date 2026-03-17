Dziedzictwo, odcinek 868: Weterynarz ratuje ranną Nanę. Teraz ma wywieźć Yusufa za granicę

W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” (867) Nana i Yusuf uciekli przed policją i ludźmi Trucizny, znajdując schronienie w opuszczonym budynku. Rana Nany pogarszała się, lecz odmówiła wizyty w szpitalu, obawiając się wrogów. Yusuf próbował zdobyć pomoc, ale w ostatniej chwili uratowała go Nana. Tymczasem Ferit zmagał się z wątpliwościami i emocjami związanymi z Naną. Gdy Nana zdobyła telefon, skontaktowała się z Pinar, która przyjechała, by im pomóc, jednak zagrożenie wciąż nie minęło.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 868

Nana jest bliska śmierci, jednak dzięki pomocy weterynarza Barana, przyjaciela Pinar, dochodzi do siebie. Pinar przekazuje przyjaciółce pieniądze i adres osoby, która ma wywieźć ją i Yusufa za granicę. Nana, nie chcąc narażać przyjaciółki, czym prędzej opuszcza klinikę. Chwilę potem na miejscu pojawia się Szakal. Pinar nie zdradza mu, gdzie jest Nana i Yusuf, za co płaci wysoką cenę. Volkan w ostatniej chwili informuje Ferita o akcji Ayse. Tymczasem stęskniona Doga znajduje w domu telefon Ferita i dzwoni do matki. Ayse bezskutecznie próbuje uzyskać jakieś informacje o miejscu ich pobytu. W domu pojawia się jednak Ferit i kończy rozmowę.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 868. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

