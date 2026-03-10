Proces o zabójstwo w "Barwach szczęścia". Na jaw wyjdą mroczne sekrety zwyrodnialca

"Barwy szczęścia" odcinek 3350 - emisja 2.04.2026 w TVP2

W czwartek, 2 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2 wyemitowany zostanie 3350. epizod "Barw szczęścia", w którym wystartuje proces karny Soni oskarżonej o pozbawienie życia Roberta Stefaniaka. Reprezentowania kobiety przed wymiarem sprawiedliwości podejmie się Natalia Zwoleńska, opracowując szczegółową linię obrony. Widzowie będą świadkami trudnej walki matki Mateuszka o oczyszczenie z zarzutów. Kobieta spróbuje rzetelnie odtworzyć tragiczny przebieg zdarzeń i wyjaśnić, że ostateczny akt agresji wobec wielomiesięcznego oprawcy był wynikiem brutalnych manipulacji oraz przemocy z jego strony.

Natalia Zwoleńska broni Sonię w 3350. odcinku "Barw szczęścia"

Sądowa batalia w nowej odsłonie serialu przyniesie widzom wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na sali rozpraw Sonia zmierzy się z ogromną presją ze strony prokuratora i składu orzekającego, walcząc jednocześnie z wyrzutami sumienia oraz niepokojem o losy swojego dziecka. Prawniczka Natalia Zwoleńska dołoży wszelkich starań, by właściwie przygotować oskarżoną do zeznań, drobiazgowo weryfikując zebrany materiał dowodowy, listę świadków oraz szukając argumentów łagodzących wymiar ewentualnej kary.

Warto przypomnieć mroczną przeszłość głównej bohaterki tego wątku, która doświadczyła niewyobrażalnego koszmaru z rąk Roberta Stefaniaka. Zmarły partner regularnie znęcał się nad nią w wymiarze psychicznym i emocjonalnym, a także brutalnie wykorzystywał ją seksualnie, oferując nieprzytomną kobietę obrzydliwym "klientom" w ramach okrutnego procederu. Pozbawienie życia oprawcy nie było z góry zaplanowaną zbrodnią, lecz desperackim krokiem wynikającym wyłącznie z instynktu samozachowawczego i obrony koniecznej.

Zamknięcie oskarżonej w areszcie diametralnie wpłynęło na codzienne funkcjonowanie Mateuszka, który bardzo boleśnie przeżywa przymusową rozłąkę z matką. Kondycja psychiczna chłopca drastycznie pogarsza się z każdym dniem, co tylko potęguje tragizm całej sytuacji. Choć w opiece nad dzieckiem aktywnie pomagają Dominika oraz Marcin, to właśnie nadchodzący werdykt sądu ostatecznie przesądzi o dalszych losach tej rozbitej rodziny.

Wyrok sądu w "Barwach szczęścia". Czy Sonia uniknie więzienia?

Fani śledzący na bieżąco serialową intrygę mają pełną świadomość, że dramatyczne czyny Soni zostały wymuszone przez skrajnie niebezpieczne środowisko, w jakim się znalazła. Likwidacja Stefaniaka nie stanowiła aktu z premedytacją, lecz była bezpośrednim efektem długotrwałego terroru i rozpaczliwej chęci ocalenia własnego potomka. Teraz kobieta stanie twarzą w twarz z wymiarem sprawiedliwości, wspierana przez profesjonalne ramię Natalii Zwoleńskiej. Prawniczka zrobi wszystko, by rzetelnie ukazać perspektywę swojej klientki i wywalczyć najniższy z możliwych wymiarów kary, jednak ostateczny finał tej sprawy pozostaje wielką niewiadomą.