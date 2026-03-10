Oliwka podejmie drastyczną decyzję w "Barwach szczęścia". Kępski ukryje prawdziwe uczucia

Bolesna prawda o uczuciach Tomka
W 3347. odsłonie "Barw szczęścia" Oliwka znajdzie schronienie w showroomie Madzi. Zbrowska opuści mieszkanie Tomka po otrzymaniu informacji od Banaś o zaskakującym zainteresowaniu Kępskiego osobą Grażyny. Wcześniej jej obawy potwierdzi Patryk. Były chłopak Oliwki, który będzie obecnie w związku z Wiracką, przekaże jej, że Kępski zacznie go nachodzić i dopytywać o swoją dawną kochankę.
Te rewelacje zszokują Zbrowską, która od razu skonfrontuje się z partnerem i zażąda wyjaśnień. Słowa Banaś jeszcze bardziej zaognią sytuację, która i tak była już napięta po wcześniejszych ostrzeżeniach Patryka. Kiedy do sprawy włączy się również Madzia, Oliwka ostatecznie zdecyduje się na wyprowadzkę od Tomka w 3347. odcinku produkcji.
Justin obnaży kłamstwa przyjaciela
W 3347. epizodzie "Barw szczęścia" Oliwka zamieszka u Madzi, będąc przekonaną, że Tomek nadal darzy uczuciem Grażynę i nie radzi sobie z jej nowym związkiem z Patrykiem. W całą sytuację zaangażuje się Justin (Jasper Sołtysiewicz), który zna wszystkich uczestników tego miłosnego czworokąta.
Skotnicki uzmysłowi Kępskiemu, że ten oszukuje nie tylko swoją partnerkę, ale przede wszystkim samego siebie. W rzeczywistości Tomek wciąż będzie miał słabość do Grażyny, choć nie będzie potrafił się do tego oficjalnie przyznać. Ukrywanie emocji będzie jednak coraz trudniejsze, ponieważ zazdrość o byłą kochankę zacznie brać górę, zwłaszcza w obliczu narastających problemów w jego relacji z Oliwką.
Trudny wybór Kępskiego
Jak postąpi Tomek w 3347. odcinku "Barw szczęścia"? Czy spróbuje odzyskać Oliwkę, czy też zrezygnuje z niej, by rywalizować z Patrykiem o względy Grażyny? Ta druga opcja nie będzie łatwa do zrealizowania, ponieważ Jezierski zdąży już zaangażować się uczuciowo w relację z Wiracką i zacznie snuć z nią plany na przyszłość.
Patryk nie będzie miał zamiaru rezygnować z nowej partnerki, a sama Grażyna wyraźnie da do zrozumienia, że jest z nim bardzo szczęśliwa. Czy Kępski będzie miał jeszcze szansę u swojej dawnej miłości i czy zdecyduje się zaryzykować wszystko?
Otóż nie, bo już w 3348. odsłonie "Barw szczęścia" Tomek będzie błagał Zbrowską o wybaczenie. Choć Oliwka przystanie na to, postawi stanowczy warunek: Kępski musi całkowicie zerwać kontakt z Grażyną. Dla niego nie będzie to wcale proste zadanie!
Sytuację skomplikuje fakt, że związek Wirackiej i Patryka nagle się zakończy, co natychmiast przyciągnie uwagę Tomka. Pojawi się dla niego nowa szansa na zbliżenie się do dawnej kochanki. Jaką ostatecznie decyzję podejmie Kępski? Odpowiedź poznamy wkrótce!