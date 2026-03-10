Złoty chłopak, odcinek 249: Szokujący szantaż! Sevki żąda pieniędzy od świeżo upieczonej panny młodej

W poprzednim odcinku (248) W poprzednim odcinku Sinan był zazdrosny o Ferita i obawiał się, że Seyran go zostawi. Ferit nie chciał iść na ślub Suny i Abidina. Kazim niespodziewanie dowiedział się o ślubie córki i był wściekły, że nikt go nie poinformował ani nie zaprosił, dlatego ruszył na uroczystość pełen gniewu. Sinan wyznał Seyran swoje uczucia, a ona zapewniła go o swojej miłości i poprosiła o wyrozumiałość. Ferit przypomniał sobie, jak zakończył się jego związek z Seyran oraz jak jego ukochana poznała Sinana.

Złoty chłopak – streszczenie odcinka 249

Ferit przychodzi na ślub Suny i Abidina i od razu spotyka Seyran. Widzi ją w ramionach Sinana i wychodzi. Idzie się napić, choć obiecał Diyar, że już nigdy nie będzie pił. Dziewczyna w końcu przyjeżdża po nieprzytomnego Ferita. W hotelu, w którym Suna i Abidin spędzają noc poślubną, pojawia się Sevki, który szantażuje Sunę i żąda pieniędzy. Rodzina Korhanów martwi się, że Ferit nie zdąży zaprojektować nowej kolekcji na czas i przez to stracą inwestorów.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek 17 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 249. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet