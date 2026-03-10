Złoty chłopak, odcinek 249: Szokujący szantaż! Sevki żąda pieniędzy od świeżo upieczonej panny młodej

Joanna Dembek
2026-03-10 14:26

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów. Już w poniedziałek, 17 marca 2026 na antenie TVP1 zostanie wyemitowany 249. odcinek tureckiego hitu. Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego epizodu.

W poprzednim odcinku (248) W poprzednim odcinku Sinan był zazdrosny o Ferita i obawiał się, że Seyran go zostawi. Ferit nie chciał iść na ślub Suny i Abidina. Kazim niespodziewanie dowiedział się o ślubie córki i był wściekły, że nikt go nie poinformował ani nie zaprosił, dlatego ruszył na uroczystość pełen gniewu. Sinan wyznał Seyran swoje uczucia, a ona zapewniła go o swojej miłości i poprosiła o wyrozumiałość. Ferit przypomniał sobie, jak zakończył się jego związek z Seyran oraz jak jego ukochana poznała Sinana.

Złoty chłopak – streszczenie odcinka 249

Ferit przychodzi na ślub Suny i Abidina i od razu spotyka Seyran. Widzi ją w ramionach Sinana i wychodzi. Idzie się napić, choć obiecał Diyar, że już nigdy nie będzie pił. Dziewczyna w końcu przyjeżdża po nieprzytomnego Ferita. W hotelu, w którym Suna i Abidin spędzają noc poślubną, pojawia się Sevki, który szantażuje Sunę i żąda pieniędzy. Rodzina Korhanów martwi się, że Ferit nie zdąży zaprojektować nowej kolekcji na czas i przez to stracą inwestorów.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek 17 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 249. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
