"Dziedzictwo", odcinek 860: Doprowadzony do furii Yaman jest o krok od zabicia Trucizny

Fani serialu "Dziedzictwo" z pewnością z zapartym tchem śledzili ostatnie wydarzenia, które przyniosły sporo emocji i pytań. Ferit, trawiony podejrzeniami co do sekretów Ayse i Koraya, był zdeterminowany, by poznać prawdę. Jego przeczucie, że mała Doga jest jego córką, stawało się coraz silniejsze, jednak do jego potwierdzenia potrzebował twardego dowodu. Sprzyjający zbieg okoliczności sprawił, że gdy dziewczynka zraniła się w kolano, wykorzystał tę okazję do pobrania próbki jej krwi w celu przeprowadzenia badań. W międzyczasie Yusufowi wreszcie udało się skontaktować z Yamanem. Wszystkie te wątki sprawiają, że napięcie rośnie z odcinka na odcinek.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 860 - streszczenie

W szpitalu Ayse i Ferit z niecierpliwością oczekują na wyniki badań Dogi, a mężczyzna z trudem panuje nad kłębiącymi się w nim emocjami. W międzyczasie Nese decyduje się na ważny krok i ostatecznie wybacza Volkanowi. Równocześnie Trucizna kontynuuje swoją okrutną grę z Yusefem, zwodząc go i dając mu złudną nadzieję na powrót do bliskich. Chociaż Yaman i Nana w końcu go odnajdują, porywacz odmawia ujawnienia, gdzie ukrył chłopca, czerpiąc satysfakcję z bezsilności Yamana. Ten, doprowadzony do ostateczności, jest o krok od zabicia swojego wroga, ale w ostatnim momencie interweniuje Ferit wraz ze swoją ekipą, zapobiegając tragedii.

"Dziedzictwo" odc. 860 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych zwrotów akcji i dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i trzymających w napięciu momentów, których nie można przegapić. Dlatego warto zanotować sobie szczegóły nadchodzącej emisji, by być na bieżąco z fabułą. Premierowy 860. odcinek "Dziedzictwa" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych dramatów i walki o szczęście. Fabuła serialu dynamicznie się zmieniała, począwszy od poruszającej historii Seher i Yamana, przez jego żałobę i nową relację z Naną, aż po najnowsze wątki z udziałem Poyraza. Ta telenowela to prawdziwy rollercoaster emocji, który nie pozwala się nudzić nawet na chwilę. W produkcji można zobaczyć wielu utalentowanych artystów, którzy wcielają się w barwne postacie. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)