Dziedzictwo odc. 848

W poprzednim odcinku (847) Nana bardzo stresowała się myślą o próbie przedślubnej, wysyłając Akcę, Adalet i Aynur na zakupy, a sama pod pretekstem pikniku zaaranżowała próbę wesela w ogrodzie, Yaman cierpliwie wykonywał kolejne polecenia Nany, by ukochana oswoiła się z nadchodzącą uroczystością, równocześnie niecierpliwie czekając na wyniki ekspertyzy grafologicznej, Nese zostawiła anonimowy liścik z żądaniem okupu za wycieraczką samochodu Berkaya, który przerażony zadzwonił do Basak, a Ferit za wszelką cenę próbował dowiedzieć się, co dręczy Ayse, lecz kobieta wymyśliła kolejną wymówkę.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 848

Nese jest o krok od zdobycia dowodów przeciwko Basak i jej wspólnikowi. Ogarnia ją rozpacz, gdy jej plan się nie udaje. Ayse postanawia wyznać Feritowi całą prawdę, musi jednak poczekać do zakończenia akcji. Policjanci ścigają mężczyznę, który porwał dziewczynkę. Na szczęście dziecko udaje się odnaleźć całe i zdrowe. Yaman zabiera Nanę na romantyczną kolację, podczas której oboje opowiadają sobie, jak próbowali ukryć nawet sami przed sobą kiełkujące w nich uczucia. Opętany żądzą zemsty Trucizna czeka na kolejny krok Yamana.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 848. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 3 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

