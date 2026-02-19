W poprzednim odcinku (841) Trucizna uważnie obserwował Yamana, który szukał kolejnych wskazówek prowadzących do niego, a dziwne zachowanie gościa budziło niepokój Nany. Ferit i Ayse spędzali razem czas nad jeziorem i chcieli, by chwile te trwały jak najdłużej, więc Ayse udawała zawroty głowy, by opóźnić powrót i nieuchronne rozstanie. Koray wpadł w złość na wieść o ich spotkaniu, lecz uspokajała go perspektywa rychłego ślubu z Ayse i wyjazdu do Eskisehir, a przy okazji rozprawił się z bratem hakera, który go szantażował. Volkan zerwał z Nese, a dziewczyna nie poznała powodu jego decyzji.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 842

Ferit i Ayse odbywają ze sobą szczerą rozmowę. Postanawiają rozstać się w przyjaźni, co wzbudza gniew Koraya. Nana jest bardzo zaniepokojona zachowaniem Acara. Zaczyna mieć wątpliwości, co do czystych intencji gościa. Choć chce podzielić się z ukochanym swoimi spostrzeżeniami, postanawia najpierw zdobyć dowody. Tymczasem Yaman, zmylony spreparowanymi przez Truciznę dowodami, jest pewny, że jego śmiertelny wróg nie żyje. Nese przypadkiem jest świadkiem spotkania Basak i Berkaya. Widzi, jak dziewczyna daje Berkayowi pieniądze. Postanawia opowiedzieć wszystko Volkanowi. Mężczyzna wysłuchuje jej wersji zdarzeń i choć opowieść Nese wydaje mu się nieprawdopodobna, zasiewa w nim ziarnko podejrzeń.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 842. odcinek zostanie wyemitowany w środę 25 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: