W poprzednim odcinku (840) Ferit, tłumiąc burzę uczuć, ryzykował życie, samotnie stawił czoła groźnym przestępcom i odstawił ich na komendę, a zaniepokojona Ayse podążyła za nim i odnalazła go nad jeziorem, gdzie wyznał, że wciąż ją kocha i nie potrafi pogodzić się z rozstaniem; Yaman nalegał, by Acar wracał do sił w rezydencji, widok szczęśliwej rodziny Kyrymlich obudził w Truciźnie wspomnienie masakry bliskich i rozpalił w nim żądzę zemsty na Yamanie, zaś Nanę dręczyły koszmary.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 841

Trucizna bacznie przygląda się Yamanowi poszukującemu kolejnych wskazówek, które pomogą mu do niego dotrzeć. Osobliwe zachowanie gościa napawa Nanę niepokojem. Ferit i Ayse spędzają wspólnie czas nad jeziorem. Oboje chcą, aby ten czas trwał jak najdłużej. Ayse symuluje nawet zawroty głowy, aby opóźnić ich powrót i nieuchronne rozstanie. Koray z wściekłością reaguje na wiadomość, że Ayse i Ferit są razem, jednak fakt, że wkrótce Ayse za niego wyjdzie i wyjadą do Eskisehir uspokaja go. W międzyczasie załatwia sprawę szantażującego go brata hakera. Volkan zrywa z Nese. Dziewczyna nie ma pojęcia, co jest przyczyną jego decyzji.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 841. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 24 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

