Dziedzictwo, odcinek 1024: Poyraz i Sibel będą razem! Nana nakryje ich w zaskakującym momencie [ZDJĘCIA]

W 1024. odcinku „Dziedzictwa” Sibel wykorzysta słabość Poyraza

W 1024. odcinku „Dziedzictwa” Sibel, namówiona przez Cansel, dosypie Poyrazowi do wody środek usypiający. Mężczyzna wcześniej weźmie udział w walce, po której źle się poczuje. Sibel zabierze go wtedy do warsztatu. Kiedy Poyraz odzyska świadomość, spróbuje odprawić Sibel. Nie będzie jednak wiedział, że Cansel ma już kolejny etap swojego planu. Jej celem będzie doprowadzenie do sytuacji, w której Nana zacznie podejrzewać męża o zdradę.

Nana zobaczy Poyraza z Sibel w 1024. odcinku „Dziedzictwa”

Cansel skieruje Nanę do warsztatu, licząc na to, że kobieta zastanie tam Poyraza i Sibel razem. Okoliczności będą wyglądały na tyle dwuznacznie, że Nana może wyciągnąć z nich bardzo bolesne wnioski. Sytuacja będzie tym bardziej niebezpieczna dla małżeństwa, że Poyraz już wcześniej ukrywał przed Naną prawdę o swoim udziale w nielegalnych walkach.

W 1021. odcinku „Dziedzictwa” podjął współpracę z policją i zgodził się działać jako informator, chcąc pomóc w rozbiciu gangu. Nana nie zna jednak wszystkich szczegółów jego planu. Teraz Cansel będzie chciała wykorzystać jej niepewność. Dwuznaczne spotkanie Poyraza z Sibel może stać się kolejnym ciosem dla Nany i poważnie zachwiać jej zaufaniem do męża.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1024

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1024. zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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