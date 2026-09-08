Błażej Modrzycki na życiowym zakręcie w "Barwach szczęścia". Rzuci pracę i wyjedzie do matki do Szczecina?

Stan zdrowia matki Modrzyckiego ulegnie pogorszeniu w 3401. odcinku "Barw szczęścia"

Zgodnie z doniesieniami serwisu swiatseriali.interia.pl, po przerwie wakacyjnej Modrzycki wróci ze Szczecina do Warszawy. Dziennikarz spędzi tam kilka dni, by zagwarantować opiekę swojej schorowanej matce. Seniorka ulegnie wypadkowi, łamiąc nogę, przez co całkowicie utraci zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Sytuacja medyczna pacjentki okaże się znacznie bardziej dramatyczna, niż ktokolwiek z jej otoczenia mógł początkowo zakładać.

„Lekarze są dalecy od optymizmu. W tym wieku rekonwalescencja potrwa wiele miesięcy... O ile w ogóle będzie skuteczna” - wyzna ukochanej Błażej.

„Nie wspominałeś, że to złamanie było aż tak poważne” - zauważy Weronika.

„Bo sam nie wiedziałem” - przyzna Modrzycki.

W nowych epizodach Błażej przekaże partnerce druzgocącą diagnozę postawioną przez specjalistów. Lekarze stwierdzili u seniorki zaawansowaną osteoporozę. Ta przewlekła i wyniszczająca choroba praktycznie przekreśli szanse kobiety na odzyskanie pełnej sprawności ruchowej i powrót do samodzielnego życia. Konsekwencje tego stanu rzeczy będą oznaczały tylko jedno rozwiązanie.

„Ona nie da sobie rady sama” - zrozumie Błażej.

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Weronika spróbuje znaleźć rozwiązanie w 3401. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Dziennikarz otwarcie przyznaje, że usilnie próbował nakłonić seniorkę do przeprowadzki do Warszawy. Takie wyjście umożliwiłoby mu stałą kontrolę nad jej stanem zdrowia, jednak matka kategorycznie odrzuciła wizję opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania. Weronika podejdzie do uporu starszej pani z ogromną dozą empatii i w pełni popiera jej lęk przed radykalną zmianą otoczenia.

„Ja rozumiem, że ona nie chce. Wiesz, nie przesadza się starych drzew” - uzna Ciesielska.

„Tak, ja też to rozumiem. Tylko powiedz mi, co ja mam teraz zrobić? Przecież nie będę codziennie dojeżdżał do Szczecina” - stwierdzi Modrzycki.

W obliczu tego Ciesielska podda pod rozwagę zatrudnienie wykwalifikowanej opiekunki, która doglądałaby chorej na miejscu. Okaże się jednak, że Modrzycki próbował już wcześniej zorganizować profesjonalną pomoc medyczną w Szczecinie. Poszukiwania odpowiedniego i zaufanego wsparcia zakończyły się całkowitym fiaskiem, przez co sytuacja wyda się beznadziejna.

„Z tym nie jest łatwo. To też nie jest tanie” - przyzna jej ukochany.

Błażej Modrzycki zrezygnuje z pracy i miłości w 3401. odcinku "Barw szczęścia"?

Ciesielska błyskawicznie orientuje się w intencjach swojego partnera. Kobieta doskonale wyczuje, że dziennikarz planuje na stałe przenieść się na Pomorze Zachodnie, lecz wyraźnie zabraknie mu odwagi, by głośno zakomunikować tę przełomową decyzję. Weronika postanowi przejąć inicjatywę i wprost skonfrontuje mężczyznę z jego niewypowiedzianymi zamiarami.

„Matka upiera się, że tu nie przyjedzie...” - wyjaśni jej Błażej.

„A redakcja?” - spyta go Weronika, na co ukochany odpowie, że przecież mógłby pracować zdalnie i raz na jakiś czas przyjeżdżać do Warszawy. Ale Ciesielska będzie innego zdania - „Oboje wiemy, że Kornel się na to nie zgodzi.”

Dla Modrzyckiego więź z matką pozostaje absolutnym priorytetem. Dziennikarz włożył mnóstwo wysiłku w odbudowę relacji z rodzicielką i w obliczu jej dramatu nie będzie zamierzał zostawiać jej bez opieki. Mężczyzna spojrzy partnerce w oczy i nie pozostawi złudzeń, otwarcie deklarując gotowość do największych życiowych poświęceń.

„Może będę musiał zrezygnować z pracy” - wyjawi jej Modrzycki.