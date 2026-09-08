Mateusz Kochalski w Wieczystej Kraków. Niespodziewany transfer bramkarza

Powrót bramkarza do Polski

Mateusz Kochalski rozpoczął swoją piłkarską przygodę w BKS Lublin, a następnie reprezentował barwy Legii Warszawa, Radomiaka Radom oraz Stali Mielec. W letnim oknie transferowym w 2024 roku został wykupiony za niespełna milion euro. W nowym zespole zdobył mistrzostwo kraju i wywalczył awans do Ligi Mistrzów.

W rozgrywkach europejskich w sezonie 2025/26 polski golkiper rozegrał 10 meczów, przebywając na murawie przez 900 minut. Na swoim koncie zapisał 43 udane obrony, a jedno spotkanie zakończył bez straty gola. W trwających rozgrywkach ligi azerskiej zagrał w dwóch meczach.

Nowe nabytki krakowskiego klubu

Kochalski to trzeci golkiper, który dołączył do drużyny Wieczystej tego lata. Przed nim do krakowskiej ekipy sprowadzono Nikolę Cavlinę z włoskiego Como oraz Patryka Stechnija z zespołu Wisłoka Chicago. Taka aktywność na rynku transferowym świadczy o dużych ambicjach klubu.

Obecnie sytuacja drużyny w tabeli nie jest najlepsza. Wieczysta Kraków zgromadziła do tej pory zaledwie cztery punkty, co daje jej przedostatnią lokatę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Władze liczą, że nowi zawodnicy pomogą w poprawie wyników.