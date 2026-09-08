Jakub z "M jak miłość" znajdzie nową miłość po kolejnym odrzuceniu

Jakub zdecyduje się na randkę z Igą. Co wydarzy się w 1942 odcinku "M jak miłość"?

W 1942. odcinku "M jak miłość" po wakacjach Jakub znów podejmie próby zdobycia serca Martyny, jednak kobieta po raz kolejny go odrzuci. Zablokuje jego numer, a gdy zacznie zjawiać się u niej osobiście, to albo jej nie zastanie, albo po prostu mu nie otworzy. Karski nie podda się łatwo, lecz Wysocka nie zmieni swojego stanowiska.

Sytuacja ta sprawi, że Jakub zechce spróbować swojego szczęścia u kogoś innego. W końcu umówi się na spotkanie ze swoją rehabilitantką, która po niebezpiecznej akcji z Marcinem (Mikołaj Roznerski) pomogła mu odzyskać zdrowie. Okazuje się, że Iga nie pozostanie obojętna na jego zaloty.

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Niespodziewany zwrot akcji w 1942. odcinku "M jak miłość". Martyna zadzwoni do Jakuba

Iga chętnie przyjmie zaproszenie Jakuba, o czym informuje portal swiatseriali.interia.pl. Karski zabierze ją do włoskiej restauracji. Detektyw będzie zachwalał tamtejszą kuchnię, a także częstował ją jedzeniem, co bardzo jej się spodoba.

- Pyszna... Świeża, z odrobiną goryczki...

Randka będzie przebiegać pomyślnie, dopóki na ekranie telefonu Jakuba nie wyświetli się imię Martyny. Zaskoczony detektyw bez wahania odbierze, a Wysocka nieoczekiwanie zaprosi go do siebie. Ta sytuacja całkowicie zmieni atmosferę spotkania z Igą.

Dylemat detektywa w 1942. odcinku serialu

Po rozmowie telefonicznej Jakub będzie wyraźnie zamyślony. Uwadze Igi nie umknie, że detektyw ma problem ze skupieniem się na ich spotkaniu.

- Wszystko w porządku?

- Tak, tak.

W 1942. odcinku "M jak miłość" Karski zatai prawdę. W jego głowie pojawi się prawdziwy mętlik. Z jednej strony miło spędza czas z Igą, ale z drugiej – Martyna, o którą tak walczył, w końcu postanowiła się z nim spotkać.