Dziedzictwo, odcinek 2021: Poyraz zawiera układ z policją. W tajemnicy przed Naną rusza na niebezpieczną akcję [ZDJĘCIA]

Sedat zmusił Poyraza do powrotu do klatki

Poyraz już wcześniej próbował zerwać z brutalnymi walkami. W 1017 odcinku "Dziedzictwa" Sedat zagroził mu konsekwencjami za odmowę udziału w kolejnych starciach. Poyraz nie zamierzał jednak narażać Nany i swojej rodziny, dlatego stanowczo odmówił podporządkowania się gangsterowi.

Sytuacja skomplikowała się w 1019 odcinku "Dziedzictwa". Sedat pojawił się w warsztacie i wykorzystał szantaż, aby zmusić Poyraza do ponownego wejścia do klatki. Mężczyzna zgodził się na walki, choć wcześniej obiecał Nanie, że nie będzie już ryzykował życia.

Poyraz ukrywał prawdę przed Naną

W 1020 odcinku "Dziedzictwa" Poyraz ponownie zdecydował się walczyć, ale tym razem postanowił zachować wszystko w tajemnicy przed żoną. Nana szybko zaczęła zauważać, że zachowanie męża jest inne niż wcześniej. Kobieta wyczuła, że Poyraz coś przed nią ukrywa.

Dodatkowo Cansel i Semih poznali sekret Poyraza. W 1020 odcinku "Dziedzictwa" postanowili wykorzystać jego sytuację, aby skłócić małżonków. Poyraz znalazł się więc między gangsterami, którzy zmuszali go do walk, a żoną, której nie chciał narażać.

Teraz Poyraz podejmie współpracę z policją w 1021. odcinku "Dziedzictwa

W 1021 odcinku "Dziedzictwa" sytuacja zacznie się zmieniać. Poyraz podejmie współpracę z policją, aby pomóc funkcjonariuszom rozbić cały gang zajmujący się organizowaniem nielegalnych walk. To będzie niezwykle niebezpieczna decyzja. Jeden błąd może sprawić, że gangsterzy odkryją jego podwójną grę.

"Dziedzictwo" - data i godzina emisji odcinka 1021

Premierowe odcinki serialu "Dziedzictwo" można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1021. zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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