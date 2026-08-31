Dziedzictwo. Wielkie zmiany w emisji od września! Będzie mniej odcinków

Nie będzie nowych odcinków "Dziedzictwa" w soboty i niedziele od września 2026 roku w TVP1!

Mamy złe wieści dla wszystkich fanów tureckiego serialu "Dziedzictwo"! Wszystko przez to, że od września w ramówce TVP1 zajdą zmiany, w efekcie których turecki hit z niej wyleci aż przez 2 dni w tygodniu. Widzowie nie zobaczą już premierowych odcinków "Dziedzictwa" w soboty i niedziele o godzinie 16, bo miejsce tureckiej produkcji zajmie polska!

A co gorsza, "Dziedzictwo" nie poleci ani o innej godzinie, ani innego dnia, bo w weekendy zniknie z ramówki TVP1 na dobre, a w pozostałe dni tygodnia stacja nie zdecydowała się ich dołożyć. Co zatem zajmie jego miejsce w soboty i niedziele i kiedy teraz dokładnie będzie emitowany turecki hit?

"Zaraz wracam" zajmie miejsce "Dziedzictwa" w weekendy w TVP1!

We wrześniowe soboty i niedziele o godzinie 16.00 i 16.25 TVP1 będzie emitowały 2 premierowe odcinki polskiego serialu "Zaraz wracam". Produkcja wróci na antenę Telewizji Polskiej po wakacyjnej przerwie, ale już w zupełnie inne dni i godziny niż do tej pory. Przypomnijmy, że ostatnio widzowie mogli ją oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18.20, wcześniej od wtorku do piątku o godzinie 20.30, a teraz stacja zdecydowała się ją przenieść na weekendy właśnie w czasie normalnej emisji "Dziedzictwa".

Z jednym wyjątkiem, bo w sobotę 5.09.2026 roku już o godzinie 15:55 TVP1 pokaże Mecz Legend w piłce nożnej Polska-Anglia. Ale już od niedzieli 6.09.2026 roku o godzinie 16.00 będą leciały dwa premierowe odcinki "Zaraz wracam" i tak już pozostanie, w związku z czym "Dziedzictwo" wyleci z weekendowej ramówki TVP1 na dobre!

Jak będzie emitowane "Dziedzictwo" od września 2026 roku w TVP1?

Turecki serial "Dziedzictwo" fani wciąż będą mogli oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00. Tyle tylko, że w tygodniu zobaczą już nie 7, a 5 premierowych odcinków.

Oczywiście, premierowe odcinki "Dziedzictwa" wciąż będą dostępne z wyprzedzeniem na platformie vod.tvp.pl, ale za dostęp za nich będzie trzeba zapłacić.

10