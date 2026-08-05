Dziedzictwo, odcinek 1004: Cansel otruje Yusufa! Zabije bratanka Yamana? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1004 - poniedziałek, 17.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" podła Cansel posunie się już do ostateczności. A to dlatego, że okrutna żona Sahina nie cofnie się już przed niczym, aby zemścić się na Nanie za to, że to nie ona pojechała na romantyczny wyjazd, a właśnie Kilicowie. Tym bardziej, że żona Poyraza jeszcze ją przechytrzy i poda jej leki, które to ją rozłożą.

A w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" żona Sahina znów postanowi je wykorzystać. Ale tym razem już na Yusufie, czym przerazi nawet Sibel! Zwłaszcza, że przecież będzie chodziło o dziecko, które będzie mogło zareagować na nie zupełnie inaczej niż dorosła osoba. Ale Cansel nic sobie z tego nie zrobi, bo będzie mieć w tym jeden cel.

- Siostro… jesteś pewna, że ten lek nie zrobi mu krzywdy? Naprawdę nic mu się nie stanie? - dopyta zaniepokojona Sibel.

- Co niby ma mu się stać? Ja też raz wypiłam go przez przypadek. Miałam gorączkę, byłam osłabiona, ale po dwóch dniach przeszło. Yusuf przejdzie przez to samo - uzna chłodno Cansel.

- Ale to dziecko… - przypomni jej Sibel.

- I właśnie dlatego to zadziała - stwierdzi Cansel.

Sibel będzie przerażona planem Cansel w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Zwłaszcza, że w tej sytuacji w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel będzie pewna, że Nana rzuci wszystko i przyjedzie ratować Yusufa i to wbrew obawom Sibel.

- Kiedy powiemy Nanie, że jej chłopiec nagle zachorował, rzuci wszystko. Miesiąc miodowy czy nie, nie będzie widziała nic poza nim - kontynuuje Cansel.

- A co, jeśli nie wrócą? - dopyta Sibel.

- Wrócą. Yusuf to dla niej najczulszy punkt. On jest kluczem. Gdy tylko usłyszy, że coś mu dolega, rzuci Poyraza i przyjedzie jak na skrzydłach - powie z pewnością.

Wówczas w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" Sibel nie odezwie się już ani słowem tylko z coraz większym niepokojem zacznie patrzeć na Yusufa, który akurat będzie kończył jeść zatrutego tosta.

Chory Yusuf wyląduje w szpitalu w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Oczywiście, w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" na objawy chłopca nie będzie trzeba długo czekać, bo Yusuf także prędko dostanie gorączki. Tyle tylko, że znacznie wyższą niż Cansel, przez co Cennet natychmiast zdecyduje się zawiadomić Poyraza i zabrać chłopca do szpitala. W tej sytuacji Nana i Kilic natychmiast przerwą swój wyjazd i wrócą, tak jak chciała żona Sahina.

Tyle tylko, że stan Yusufa w 1004 odcinku serialu "Dziedzictwo" wciąż będzie pozostawiał sporo do życzenia. Czy chłopiec umrze, a Cansel zabije bratanka Yamana? Czy Nana straci dziecko? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach?

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