Dziedzictwo odc. 843

W poprzednim odcinku (842) Ferit i Ayse odbyli szczerą rozmowę i postanowili rozstać się w przyjaźni, co wywołało gniew Koraya. Nana była bardzo zaniepokojona zachowaniem Acara i zaczęła mieć wątpliwości co do jego czystych intencji, lecz zanim podzieliła się swoimi spostrzeżeniami z ukochanym, postanowiła najpierw zdobyć dowody. Tymczasem Yaman, zmylony spreparowanymi przez Truciznę dowodami, był pewny, że jego śmiertelny wróg nie żyje. Nese przypadkiem była świadkiem spotkania Basak i Berkaya, widząc, jak dziewczyna daje mu pieniądze, i postanowiła wszystko opowiedzieć Volkanowi, który wysłuchał jej wersji zdarzeń, a choć wydawała mu się nieprawdopodobna, zasiała w nim ziarnko podejrzeń.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 843

Volkan bardzo chce wierzyć Nese, postanawia jednak upewnić się osobiście, po czym wpada w sieć intrygi uknutej przez Basak. Koray wymawia się pracą, żeby nie pójść na szkolne przedstawienie Dogi. Ferit bez wahania proponuje, że go zastąpi. Targana niepokojem Nana chce za wszelką cenę dowiedzieć się, czy Acar jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Przeszukuje jego pokój i znajduje zeszyt z podejrzanymi zapiskami. Postanawia odnaleźć jego matkę i dotrzeć do prawdy. Przyłapana przez Yamana na kłamstwie namawia go, by razem odwiedzili kobietę. Ku ich zaskoczeniu podczas wizyty w progu pojawia się Acar.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 843. odcinek zostanie wyemitowany w środę 26 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

