"Duma i uprzedzenie" zbliża się wielkimi krokami. Netflix pokazał zwiastun serialu

Netflix obiecuje, że Dolly Alderton wiernie przywraca do życia kultową powieść Jane Austen pt. "Duma i uprzedzenie". Robi to zarówno z myślą o wielbicielach oryginału, jak i o nowym pokoleniu widzów, którzy dopiero mają szansę zakochać się w tej historii po raz pierwszy.

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"Duma i uprzedzenie" wraca w nowej wersji

Mimo upływu dwóch stuleci opowieść o pięciu siostrach, pochopnych ocenach i miłości, która dojrzewa powoli, wciąż porusza. Dolly Alderton tłumaczy: "Duma i uprzedzenie" to historia ponadczasowa ze względu na ujęte w niej emocje: są dziś tak samo żywe, jak w 1812 roku. Wstyd za własną rodzinę, strach przed zostaniem w tyle, lęk o to, czy świat będzie dla naszych dzieci równie bezpieczny, jak był dla nas, czy wreszcie upokorzenie wynikające z tego, że kogoś błędnie oceniliśmy albo sami zostaliśmy źle osądzeni. Wracamy do tej książki, bo odnajdujemy w niej odbicie własnych serc.

"Duma i uprzedzenie" - zwiastun serialu Netflixa

Zwiastun otwierają Lizzy (Emma Corrin) i Jane (Freya Mavor), które na dachu posiadłości Longbourn rozmawiają o dylemacie definiującym epokę Austen, a zarazem bliskim współczesnym kobietom. Dolly wyznaje:

Od początku wiedziałam, że to zdanie musi otworzyć zwiastun. Nie tylko dlatego, że idealnie rezonuje z kobietami szukającymi dziś miłości i odpowiedniej drugiej połówki - sfrustrowanymi tym, jak wiele czasu i energii pochłaniają te poszukiwania - ale też dlatego, że świetnie ukazuje Lizzy jako postać, która uczy się wszystkiego na własnych błędach.

Słynne zdanie Jane Austen: "Jest prawdą powszechnie znaną…" wypowiada pani Bennet, w którą wciela się Olivia Colman. Autorka scenariusza przyznaje, że powierzyła te słowa właśnie jej, ponieważ "dotykają one samego serca jej dramatu. To główna obsesja tej bohaterki: gdy w otoczeniu pojawia się kawaler, od razu widzi w nim szansę na bezpieczną przyszłość dla córek. To ratunek nie tylko dla jednej z dziewcząt, ale dla całej rodziny. Skoro ta myśl nieustannie krążyła jej po głowie, to właśnie z ust pani Bennet te słowa brzmią najbardziej naturalnie".

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Pan Darcy (Jack Lowden) przez większość czasu pozostaje skryty i zadumany, jednak końcowe kadry sugerują, że jego duma zaczyna topnieć - dając pierwszy sygnał uczucia, które ma dopiero nadejść…

"Duma i uprzedzenie" - obsada i premiera w Netflixie

W obsadzie nowej adaptacji "Dumy i uprzedzenia" znaleźli się Emma Corrin (Elizabeth Bennet), Jack Lowden (pan Darcy), Olivia Colman (pani Bennet), Rufus Sewell pan Bennet), Freya Mavor (Jane Bennet), Daryl McCormack (pan Bingley), Jamie Demetriou (pan Collins), Louis Partridge (pan Wickham), Rhea Norwood (Lydia Bennet), Hopey Parish (Mary Bennet) oraz Hollie Avery (Kitty Bennet). Premiera wszystkich odcinków już 3 grudnia w Netflixie. (informacja prasowa)