Splątane losy, odcinek 81: Yasemin zdradzi babci rodzinny dramat. Tahsin dopuścił się strasznych czynów [ZDJĘCIA]

Yasemin opowie Münevver o krzywdach Tahsina w 81. odcinku „Splątanych losów”

Yasemin od dawna obawiała się, że Tahsin odnajdzie ją, Pakize i Mine. W 74. odcinku „Splątanych losów” wyznała Keremowi i Sengul, że uciekła z rodziną, ponieważ bała się, że skrzywdzi on jej bliskich. Yasemin zdecyduje się wyjawić babci prawdę o tym, co spotkało Pakize. W 81. odcinku „Splątanych losów” opowie Münevver, że Tahsin znęcał się nad jej matką i zabił Fatiha, jej drugiego męża. W ten sposób babcia pozna dramatyczne okoliczności, które zmusiły Yasemin do ukrywania się wraz z najbliższymi.

Münevver oskarży Halila o ukrywanie prawdy w 81. odcinku „Splątanych losów”

Wiadomości przekazane przez Yasemin wstrząsną Münevver. Zrozumie, że przez długi czas nie znała całej prawdy o swojej rodzinie. Swoją złość skieruje jednak nie na Yasemin, ale na Halila, któremu zarzuci zatajenie ważnych informacji, których dowiedział się w 73. odcinku „Splątanych losów”. Halil zdecydował się przekazać Münevver prawdę o Yasemin, jednak nie wszystkie rodzinne sprawy wyjaśnił. Teraz, gdy Yasemin opowie o przemocy Tahsina i śmierci Fatiha, Münevver będzie miała do Halila ogromne pretensje. Poczuje, że została odsunięta od wydarzeń, które bezpośrednio dotyczą jej najbliższych.

Yasemin zostanie z Mine w rezydencji w 81. odcinku „Splątanych losów”

W 80. odcinku „Splątanych losów” Yasemin przyjechała do babci po tym, jak Burak przekazał jej groźbę dotyczącą oddania Mine do domu dziecka. Münevver chciała w ten sposób zmusić wnuczkę do powrotu. Podczas spotkania Yasemin ujawniła, że Tahsin wyszedł z więzienia i szuka jej, Pakize oraz Mine. Teraz dziewczyna pozostanie w rezydencji, a babcia będzie musiała zmierzyć się z bolesną prawdą o przeszłości rodziny.

Burak będzie próbował odzyskać Yasemin w 81. odcinku „Splątanych losów”

W 72. odcinku „Splątanych losów” Burak odkrył, że pacjentka przebywająca w śpiączce jest matką Yasemin. Podczas konfrontacji zarzucił ukochanej, że nie mówiła mu prawdy i narażała jego rodzinę. Mimo kolejnych konfliktów nadal będzie chciał do niej wrócić. W 81. odcinku spróbuje więc odbudować ich relację, choć Yasemin będzie musiała przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 81. odcinka

Odcinek 81. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 4 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci jest zamożną mieszkanką Stambułu, której życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia pięcioletnia Mine. Dziewczynka okazuje się jej wnuczką, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie utrzymuje kontaktu. W serialu rozwija się również historia relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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