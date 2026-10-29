Jeden z najlepszych horrorów w dziejach wraca do kin. Idealnie na Halloween

Alejandro Amenábar sam wyreżyserował horror “Inni”, napisał scenariusz i skomponował do niego muzykę. W roli głównej obsadził zaś Nicole Kidman i ośmielę się stwierdzić, iż jest to jedna z najlepszych ról w jej karierze.

Horror poza ekranem. Te filmy uchodzą za PRZEKLĘTE | To się kręci

“Inni” wracają do kin. Premiera z okazji 25-lecia filmu

Opowieść o nawiedzonym domu, która zrewolucjonizowała gatunek

- tak o “Innych” pisał brytyjski dziennik The Guardian. Akcja filmu rozgrywa się tuż po II Wojnie Światowej, a Alejandro Amenábar zabiera nas w ponury krajobraz Jersey, gdzie rozgrywa się rodzinny dramat. Grace (Nicole Kidman) czeka na męża, który nie wrócił z frontu, i samotnie wychowuje dwoje dzieci chorych na rzadką przypadłość: światło słoneczne może je zabić. W wielkim, spowitym mgłą domu obowiązują więc jej reguły. Zasłony są zawsze zaciągnięte, a żadnych drzwi nie wolno otworzyć, zanim nie zamknie się poprzednich. Gdy w progu staje troje nowych służących, a córka zaczyna mówić o ludziach, których nikt poza nią nie widzi, świat zbudowany przez Grace zaczyna pękać.

Na 25-lecie premiery “Inni” wracają do kin w nowej rekonstrukcji 4K zatwierdzonej przez reżysera. Horror ponownie zawita na ekranach polskich kin już 30 października i doczekał się nawet odświeżonego zwiastuna.

CZYTAJ TEŻ: Horrory w odcinkach: oto 5 najlepszych produkcji z dreszczykiem, które obejrzycie w streamingu

Na co do kina w Halloween 2026?

Niestety w tym roku dystrybutorzy nie postarali się jakoś szczególnie i wybór horrorów na Halloween jest dość skąpy. Oprócz “Innych” na ekrany wraca “Labirynt Fauna” Guillermo del Toro (może nie stricte horror, ale na święto duchów się nada), warto sprawdzić “Clayface”, czyli pierwszego straszaka z uniwersum DCU oraz “Wyspę pająków”, ale tylko wówczas, gdy lubujecie się w horrorach klasy Z. Dobre recenzje zgarnia zaś koreańska “Opowieść o dwóch siostrach”. Możecie też sprawdzić oferty konkretnych sieci kinowych, gdyż niektóre z nich oferują całkiem ciekawe halloweenowe maratony.