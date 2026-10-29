Hotel Paradise 13. Wyrzucą Filipa z programu? Po kolejnej aferze fani mają dość

Hotel Paradise 13. Filip znów w centrum afery

Niedawna konfrontacja Filipa z Królikiem ponownie podzieliła widzów "Hotelu Paradise 13". W komentarzach internauci wrócili także do wcześniejszych sytuacji między uczestnikami. Część osób stanęła w obronie Królika, przypominając, że przez sporą część sezonu sam mierzył się z docinkami ze strony Filipa.

"Wy teraz jedziecie na Filipa a już zapomnieliście jak królik mu pół sezonu dogryzał?" - zauważył jeden z komentujących na Instagramie. Nie wszyscy jednak podchodzą do sprawy tak samo. Pod dyskusją pojawiły się również zdecydowanie krytyczne opinie na temat Filipa.

Widzowie apelują o reakcję produkcji. Wyrzucą Filipa?

Niektórzy internauci mają już dość kolejnych konfliktów z udziałem uczestnika. W komentarzach pojawiły się apele o interwencję produkcji, a nawet o usunięcie Filipa z programu.

"Apeluje o reakcję produkcji🙄" - napisał jeden z widzów.

"Błagam wyrzućcie Filipa w końcu" - zaapelował kolejny.

Nie zabrakło też głosów uznania dla Królika, który zdaniem części komentujących zachował spokój podczas konfrontacji.

"Podziwiam opanowanie królika ." - czytamy pod dyskusją.

Co wydarzy się dalej?

Warto pamiętać, że 13. edycja "Hotelu Paradise" została już nagrana. Oznacza to, że produkcja nie może na bieżąco reagować na apele widzów dotyczące uczestników. Widzowie muszą więc poczekać na rozwój wydarzeń, które zostały zarejestrowane podczas realizacji programu.