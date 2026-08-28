"Domenica Montero", odc. 16, 17, 18, 19, 20 - streszczenie szczegółowe. Luis Fernando i Doménica postanawiają zostać przyjaciółmi

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"Domenica Montero" to meksykański hit, który doczekał się emisji w polskiej telewizji. O czym jest serial? Telenowela opowiada o losach cenionej bizneswoman i filantropce, uznawanej za jedną z najbardziej pożądanych partii w kraju. W dniu swojego ślubu jej idealny świat rozpada się w jednej chwili, gdy narzeczony porzuca ją przed ołtarzem. Upokorzona, zdradzona i wystawiona na publiczne pośmiewisko, postanawia odciąć się od dotychczasowego życia i odnaleźć schronienie w starej hacjendzie należącej niegdyś do jej rodziców. Na miejscu czekają na nią nie tylko nowe wyzwania, ale także Luis Fernando – właściciel sąsiedniego rancza, który również nosi w sercu bolesne wspomnienia. Choć oboje próbują uciec przed przeszłością, rodzące się między nimi uczucie wystawi na próbę ich przekonania, zwłaszcza że Domenica przysięgła już nigdy więcej nie otwierać swojego serca.... Co czeka bohaterów w nadchodzących odcinkach? Sprawdź streszczenia!
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"Domenica Montero" - odcinek 16. Poniedziałek 31.08.2026
Doménica konfrontuje się z Luisem Fernando o to, że chce bawić się uczuciami jej i Kiary. Pilar kłóci się ostra z Doménicą i postanawia opuścić ranczo (haciendę). Ernesto wyznaje Kiarze swoje uczucia, ale ona go odrzuca.
"Domenica Montero" - odcinek 17. Wtorek 1.09.2026
Luis Fernando i Doménica akceptują swoje uczucia i postanawiają zostać przyjaciółmi. Pilar prosi Andrésa, aby zapobiegł romansowi między Doménicą a Luisem Fernando. Luis Fernando wyjaśnia sytuację z Kiarą.
"Domenica Montero" - odcinek 18. Środa 2.09.2026
Genaro wmawia Doménicy, że Luis Fernando wykorzystuje ją, aby zdobyć korzyści z jej ziemi. Luis Fernando i Doménica rozmawiają o centrum społecznym i przychodni. Genaro próbuje zamordować Luisa Fernando.
"Domenica Montero" - odcinek 19. Czwartek 3.09.2026
Mercedes odmawia podpisania umowy, którą Luis Fernando zaproponował Doménicy. San Genís podejrzewa, że Pedro może być przyrodnim bratem Luisa Fernando. Pedro wpada w wściekłość, gdy dowiaduje się, że Genaro pobił Nieves.
"Domenica Montero" - odcinek 20. Piątek 4.09.2026
Doménica dowiaduje się całej prawdy o pokrewieństwie łączącym Pedro i Luisa Fernando. Luis Fernando zgadza się podpisać umowę z Doménicą. Sangens oferuje odkupienie części rancza należącej do Mercedes.
"Domenica Montero" - obsada
W serialu "Domenica Montero" występują:
- Angelique Boyer - Domenica Montero Rivas
- Marcus Ornellas - Luis Fernando Jiménez Lara
- Scarlet Gruber - Kiara Salerno Rivas
- Brandon Peniche - Genaro Peña López
- Diego Amozurrutia - Max Languer de la Vega
- Arcelia Ramírez - Nicolasa González Díaz
- Alberto Estrella - Prudencio Pérez Hernández
- Nuria Bages - Mercedes Lara
- Alejandro Tommasi - Andrés Solana Cruz
- Veronica Merchant - Pilar Rivas Peraza
- Alejandro Ávila - Gabriel Cadena Ruiz
- Paola Toyos - Herminia Ortiz de Cadena
- Javier Ponce - Osvaldo Cadena Ortiz
- Renata Rivas - María Cadena Ortiz
- Arleth Terán - Fuensanta Ordaz de Acosta
- Fermín Martínez - Cosme Acosta Juárez
- María Fernanda García - Diana Torres
- Gonzalo Peña - Roberto Sangenís
- Gaby Mellado - Blanca Aranda Mayo