M jak miłość. Bartek w nowym sezonie zapowiedział dramatyczny zwrot akcji! Sielanka Lisieckich nie potrwa długo

Nowy sezon "M jak miłość". Dorota i Bartek w obliczu wielkich zmian. To tylko cisza przed burzą

Przyszłe odcinki "M jak miłość" zaserwują widzom potężne zamieszanie w wątku Doroty i Bartka. Gwiazdy serialu podzieliły się w sieci fragmentami z planu zdjęciowego, sugerując nadejście niespodziewanych wydarzeń. Chociaż nagrywana scena przy wspólnym śniadaniu wydawała się wyjątkowo spokojna, odtwórca roli Bartka zapowiedział rychłą katastrofę, która ma całkowicie zburzyć ich uporządkowane życie.

Iwona Rejzner z uśmiechem przywitała obserwatorów, zauważając, że po raz kolejny pojawiają się na nagraniu w duecie. Arkadiusz Smoleński natychmiast odpowiedział żartem, pytając koleżankę z planu o możliwość stworzenia relacji bez jego udziału. Aktorka odparła z rozbawieniem, że dziwnym trafem Bartek zawsze pojawia się w kadrze, gdy tylko ona chwyci za telefon.

"M jak miłość" znów zaskoczy. Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński nagrywają intrygujące sceny

Co istotne, opisywane przez aktorów wydarzenia nie trafią na ekrany zaraz po zakończeniu letniej przerwy. Udostępnione materiały pokazują jedynie bieżące prace nad serialem. Rejzner i Smoleński są obecnie w trakcie kręcenia odcinków, których premiera telewizyjna zaplanowana jest na późniejszy termin.

Koniec spokoju Doroty i Bartka w "M jak miłość". Dramatyczne wydarzenia dopiero przed nimi

Kluczowe słowa padły z ust Arkadiusza Smoleńskiego, który dał jasno do zrozumienia, że szczęście Lisieckich jest zagrożone. Rejzner próbowała utrzymać sielski klimat, opowiadając o miłej atmosferze na planie, ale jej partner szybko przerwał te pozytywne tony, zapowiadając nadejście poważnych problemów.

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Jemy śniadanko i wszystko wygląda bardzo sielsko, miło i fantastycznie, ale już za chwilę wydarzy się coś, co wywróci ten stół do góry nogami niestety. Ale nie możemy wam zdradzić, dowiecie się wkrótce, oglądając nowy sezon...

Fani "M jak miłość" muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć efekty obecnych nagrań i poznać szczegóły zapowiadanego tąpnięcia. Nie wiadomo jeszcze, czy nadciągający kryzys uderzy bezpośrednio w małżonków, czy może obejmie swoimi skutkami całą familię. Aktorzy konsekwentnie milczą w tej sprawie, budując napięcie wokół dalszych losów swoich postaci.