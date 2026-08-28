„Dziedzictwo” odc. 1018 - streszczenie

Adalet nie wierzy Aynur, że spotkanie z Sinanem było przypadkowe. Przypomina jej, że za kilka godzin ma zaręczyć się z Kivancem, i radzi, by raz na zawsze zapomniała o prokuratorze. Aynur nadal nie potrafi przestać o nim myśleć, a Sinanowi coraz trudniej wypierać prawdę. Nazli kończy kwarantannę, a Nana i Poyraz wracają do zdrowia. Poyraz chce jak najszybciej wyznać Nanie, co do niej czuje, lecz ona domyśla się jego zamiarów i próbuje odsunąć tę rozmowę w czasie.

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„Dziedzictwo” odc. 1019 - streszczenie

Ibrahim przyznaje Czarnej, że także nie ma cierpliwości do Tufana. Jego słowa dodają jej otuchy i rozwiewają obawy związane z macierzyństwem. Zachęcony przez Lerzan Sinan postanawia wreszcie zawalczyć o Aynur. Sedat zjawia się w warsztacie i szantażem zmusza Poyraza do udziału w serii nielegalnych walk. W dniu planowanych zaręczyn Kivanc ma wypadek samochodowy i trafia do szpitala. Sinan przychodzi tam, by wesprzeć zdezorientowaną Aynur.

„Dziedzictwo” odc. 1020 - streszczenie

Mimo obietnicy danej Nanie Poyraz znów wraca do walk w klatce. Ukrywa swoje plany przed żoną, ale Cansel i Semih odkrywają jego sekret. Postanawiają wykorzystać tę wiedzę, aby skłócić małżonków. Nana zauważa, że Poyraz coś przed nią zataja. Aynur opiekuje się Kivancem po wypadku, a Sinan zaczyna podejrzewać, że mężczyzna jest zakochany w innej kobiecie.

„Dziedzictwo” odc. 1021 - streszczenie

Sinan podejrzewa, że Kivanca i pielęgniarkę Betul, która opiekowała się nim w szpitalu, łączy coś więcej. Poyraz postanawia współpracować z policją, aby pomóc w rozbiciu gangu organizującego nielegalne walki. Cansel odkrywa plany Semiha i zaczyna układać własną intrygę. Chce wykorzystać Sibel, by na dobre rozdzielić Nanę i Poyraza. Tymczasem Aynur pod wpływem niewłaściwego leku niemal wyznaje Sinanowi miłość.

„Dziedzictwo” odc. 1022 - streszczenie

Sinan podejrzewa, że Kivanc i pielęgniarka znają się od dawna. Nie chce jednak mówić o tym Aynur, dopóki nie zdobędzie dowodów. Zleca więc asystentowi ich zebranie. Aynur wstydzi się swojego zachowania wobec Sinana i nie pamięta, co mówiła pod wpływem leków. Poyraz chce chronić Nanę, więc postanawia trzymać ją na dystans. Kobieta początkowo odbiera to jako afront, lecz po rozmowie z Aynur zaczyna rozumieć jego motywy.

„Dziedzictwo” odcinki 1018-1022: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień