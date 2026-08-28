„Akacjowa 38” odc. 945 - streszczenie

Antonito postanawia odnaleźć złodziei swojego wynalazku, a Inigo i El Pena oferują mu pomoc. Arturo częściowo odzyskuje wzrok tuż przed ślubem. Blanca i Diego oskarżają Samuela o porwanie Moisesa, lecz on stanowczo wszystkiemu zaprzecza. Zakochany Cesareo przychodzi na konkurs z atrakcyjną Salome, a El Pena chce oświadczyć się Florze.

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„Akacjowa 38” odc. 946 - streszczenie

Ciotka Lolity jest umierająca. Dziewczyna nie chce wyjeżdżać do Cabrahigo, gdy Antonito ryzykuje życie, próbując odzyskać swój cenny wynalazek. Don Ramon dostaje list od złodziei, którzy żądają nagrody za zwrot patentu. Rozstanie Blanki i Diega to podstęp mający przekonać Samuela, że może zaufać żonie. Silvia i Arturo ruszają z przyjaciółmi do kościoła, by wziąć ślub.

„Akacjowa 38” odc. 947 - streszczenie

Blasco oddaje strzał w kierunku Silvii z balkonu mieszkania Felipe i Celii. Pułkownik zasłania ją własnym ciałem i ginie. Silvia podejrzewa, że ktoś wykradł z jej komody klucz do mieszkania Felipe i Celii, i nie ma wątpliwości, że za atakiem stoi Blasco. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita. Blanca zwodzi Samuela, udając zainteresowanie nim, a potem rani go nożem. Przekonana, że go zabiła, ucieka z Moisesem i Diegiem.

„Akacjowa 38” odc. 948 - streszczenie

Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 otaczają Silvię opieką. Lucia niepokoi się, że Samuel nie pojawił się na czuwaniu przy don Arturo, i namawia Carmen, by poszły do jego mieszkania. Ich interwencja ratuje mu życie. Samuel zmyśla napad i kradzież klejnotów Aldayów, choć wcześniej sam ukrył je w kuchni. Silvia podejrzewa, że Javier mógł ukraść klucz do mieszkania don Felipe i Celii. W Ośrodku Szkolenia i Ochrony Niewidomych nikt nie zna jego prawdziwego nazwiska. Wiadomo jednak, że zdobywa zaufanie innych tylko po to, by ich okradać. Susana pisze do Elviry, informując ją o śmierci ojca.

„Akacjowa 38” odc. 949 - streszczenie

Po zabiciu Blasco Silvia opuszcza Akacjową i zostawia przyjaciołom list pożegnalny. Blanca i Diego informują Leonor, że przeprowadzą się z Moisesem nad morze. Antonito planuje wyjazd za granicę, by promować swoje wycieraczki samochodowe. Lolita, która przebywa w Cabrahigo, nie widzi w tym problemu. Samuel ogłasza, że chce otworzyć galerię sztuki.

„Akacjowa 38” odcinki 945-949: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień